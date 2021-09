Joan Mir “nos hemos centrado en trabajar para la carrera”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir no ha podido brillar en la primera jornada del Gran Premio de Aragón, y su clasificación final ha sido en la 21ª posición de la tabla combinada.

Una posición muy alejada para el segundo clasificado de la general del campeonato de pilotos y actual campeón del mundo. Su plaza de hoy no le quita el sueño, y dice saber que tiene la velocidad necesaria.

El motivo ha sido que no podía parar la moto como él quería, debido a que el peso del dispositivo de altura ajustable le condicionaba en ese área. Mañana seguirá probándolo.

Por ello no lo han instalado en la segunda sesión y han trabajado en conseguir estabilizar la moto en esa zona. También en áreas más generales.

“Hemos trabajado en la frenada que no me siento muy cómodo y tenemos que trabajar en el setup de la moto. Hay veces que es un poco nerviosa y hay que hacer que no lo sea“, decía el piloto de Suzuki.

Cuando MotoRaceNation le ha preguntado si al final de la FP2 miraba el neumático delantero por algún motivo concreto dijo que era porque no había podido parar bien la moto, pero que a cada salida han conseguido mejorar esas sensaciones en la frenada.

Esos problemas le han hecho decidido que no iba a instalar la goma blanda para conseguir una buena posición y así tener otro juego de gomas blandas para mañana.

