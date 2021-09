Marc Márquez: “Bagnaia es como Dovizioso pero con más paso por curva”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado la carrera del Gran Premio de Aragón de MotoGP en segunda posición, después de marcar a Francesco Bagnaia durante toda la carrera y lanzar un ataque con hasta siete intentos de adelantamiento en las tres últimas vueltas. [Puedes consultar el resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de Cervera ha comenzado la carrera desde la cuarta posición pero inmediatamente ha escalado hasta la segunda plaza. En ese momento ha intentado adelantar a Francesco Bagnaia pero el italiano ha liderado con mano de hierro durante toda la carrera. A raíz de esa primera vuelta, el 93 ha decidido permanecer detrás del de Ducati para estudiarlo y tratar de mantener la mayor cantidad de neumático disponible para el final de la carrera.

A falta de tres giros para el final, Marc ha comenzado su ataque hacia el piloto italiano aunque no ha sido fácil decidir donde hacerlo. “Tenía que analizar donde él iba rápido y cuáles eran sus puntos débiles, pero es que no ha mostrado ningún punto débil se ha mostrado muy rápido en todo el circuito. He luchado muchas veces contra Dovizioso, pero Pecco ha sido igual que Dovizioso pero con más paso por curva. No encontraba ningún lugar para adelantarle porque apuraba más la frenada que yo, paraba la moto mejor que yo y aceleraba más que yo […] El problema es que cuano lo intentaba me iba unpoc al límite, me iba largo y él me la devolvía con facilidad. Espero que los aficionados hayan disfrutado, porque yo he sufrido más que disfrutado“, sentenciaba el piloto español.

A pesar de la gran adaptación que está haciendo en lo que a técnica de pilotaje se refiere, el de HRC admitía que su carácter sigue siendo el mismo de siempre: “Antes de dar todo en el último ataque pensé que nos podíamos conformar con el segundo puesto y que tal vez no era momento de atacar porque Pecco estaba pilotando sin errores y no encontraba ninguna curva en la que lazar el ataque. Pero al final se me olvida todo y digo: Yo soy Marc. Yo soy así, es mi estilo, intentarlo hasta el final. Aunque sabía que si llegábamos en paralelo me hubiese adelantado en la última curva, pero estoy contento y mi equipo también“.

Nuevamente Marc ha reconocido que se ha visto limitado por su condición física pero no ha achacado su rendimiento a las molestias que sentía y ha reconocido que su rival ha sido superior: “Pecco ha sido mejor que nosotros y el dolor en el hombro no ha supuesto un problema real. Es algo que está ahí y estoy tratando de gestionarlo de la mejor manera posible. El dolor del hombro ha sido aceptable“.

