Pol Espargaró: “He terminado a 20 segundos de Marc y eso no es aceptable”

Pol Espargaró ha terminado la carrera del Gran Premio de Aragón de MotoGP en la décimo tercera posición a pesar de que en los primeros compases de la carrera ha llegado a rodar en posiciones mucho más adelantadas. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El piloto de Granoller ha tenido una carrera muy complicada donde ha sufrido el mismo problema que arratra durante toda la temporada. Con las altas temperaturas disminuye agarre del asfalto y no es capaz de pilotar de forma eficaz: “He terminado a 20 segundos de Marc y eso no es aceptable, es demasiado […] Con bajas temperaturas o alto agarre o incluso en el ‘time attack’ estoy entendiendo la moto, soy rápido. Pero en las condiciones de calor ahora soy muy malo. Es doloroso. Rendir así de mal no es como cuando cometes un error. Es que no sé como actuar con estas condiciones así que es doloroso. Parece que en Misano volverá a hacer calor así que volveré a sufrir y no puede ser que cada vez que haga calor sufra tanto. No es posible“.

Como viene siendo habitual durante esta temporada, el 44 huye de la autocomplacencia y se muestra muy crítico consigo mismo a la vez que asume toda la responsabilidad de su bajo rendimiento sin buscar culpables en ningún otro lugar que no sea él: “Honda está intentando ayudarme, pero al fin y al cabo Marc ha hecho una gran carrera. Desde luego que me está ayundando, siempre intentan ayudarme, pero si yo fuese Honda… no sé lo que diría porque Marc ha estado luchando por ganar la carrera y yo he quedado a 20 segundos. En última instancia es un problema mío, no de Honda porque Honda casi termina en lo más alto del podio. Tengo que mejorar, tengo que ser más rápido“.

A pesar de lo crítico que se muestra Pol con su rendimiento también admite haber conseguido algunas mejoras, lo cual le demuestra que entiende lo que sucede aunque no sea capaz de solucionarlo: “Estoy siendo más rápido a una vuelta con neumático blado, con grip en el ‘time attack’. Es algo que necesitaba y eso es bueno, porque antes terminaba los ‘time attack’ en caída y ahora soy capaz de hacerlo solo y culminar buenas vueltas y eso es bueno“.

