Aleix Espargaró: “La Aprilia es perfecta al 90%”

Aleix Espargaró ha terminado la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP en la décima posición en una carrera en la que a falta de dos vueltas para el final llegó a rodar en segunda posición. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de Granollers ha terminado así con un sabor agridulce respecto a la carrera, donde tuvo buen rendimiento mientras se rodó en seco: “Esta mañana he sufrido mucho en el warm up para adelantar pero en carrera he hecho bastantes adelantamiento, al menos a cuatro o cinco pilotos. Incluso cuando he adelantado a Oliveira, a Miller… tenía un ritmo mucho más rápido que ellos. Luego cuando he adelantado a Binder también he sido más rápido que ellos. Pero luego ha llegado la lluvia… El inicio de la carrera es muy complicado para mí”.

Precisamente el 41 destaca las dificultades que tiene durante las primeras vueltas donde los rivales tienen mucho agarre disponible y consiguen unos niveles de aceleración a la salida de las curvas que su Aprilia no consigue igualar: “La moto ahora es perfecta al 90% en todos los aspectos. En la frenada, en la aceleración, en la electrónica, en el ‘wheelie’, en la estabilidad… pero contra la falta de potencia no puedo hacer nada”.

Tras las dificultades iniciales, al piloto catalán ha conseguido ganar competitividad respecto a sus rivales: “Después vuelta a vuelta he ido sintiéndome muy bien sobre la moto, creo que mi ritmo era muy competitivo. He adelantado a muchos pilotos y creo que mi ritmo en seco era muy similar a los más rápidos. Creo que iba el sexto o séptimo”.

El cambio de guión ha llegado desde el cielo en forma de lluvia durante las últimas vueltas. Ha habido pilotos que han cambiado de moto y pilotos que no, y Aleix ha sido de los del segundo grupo: “Cuando ha empezado a llover he decidido apostar. Odio estas condiciones y odio pilotar con slicks en lluvia. Creo que son las condiciones que más odio de todas. Pero hoy he sentido que tenía que asumir el riesgo. He cometido un error en la última vuelta. He frenado en medio de la recta pero la moto no ha frenado. He bloqueado las dos ruedas. Ha sido una vuelta muy larga y muy peligrosa. Me he salido del circuito… Lo he intentado todo, pero no ha sido suficiente. He tenido mala suerte por apenas un minuto”.

En Aprilia llevan mucho tiempo soñando con un podio y cando estaba a tres vueltas para el final ocupaba la segunda posición. Aún así, el piloto español ha reconocido que no le ha prestado mucha atención a ese dato para concentrase al máximo en pilotar: “A tres vueltas del final he visto en la pizarra que iba segundo, pero eso lo dejas en un rincón de tu mente e intentas estar concentrado. Sabía que la lluvia iba a ir a más, así que he intentado aprovechar que la bajada de la curva cuatro y las dos últimas curvas estaban un poco más secas. He intentado ser súper preciso y estar súper concentrado pero no ha sido suficiente. En la curva uno estaba lloviendo mucho más que en la vuelta anterior y he intentado frenar en el mismo sitio que una vuelta antes y los frenos se me bloqueaban y casi llego al muro”.

En resumen, una carrera con muy buenas sensaciones pero en la que la apuesta de mantenerse en pista con slicks al llegar la no ha aportado el resultado final que esperaba. “He arriesgado y no ha funcionado, pero aún así estoy muy contento de mi carrera en seco”, resumía el de Aprilia en la rueda de prensa.

