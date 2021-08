Alex Márquez: “El plan es atacar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Márquez comenzará la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP desde la décimo cuarta posición de la parrilla. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El piloto del LCR confiesa que no ha conseguido juntar una vuelta perfecta para pasar a la Q2 tanto por errores propios como por una bandera amarilla que no se lo ha permitido, pero aún así ha dado todo lo que tenía. “En el clasificatorio he dado mi 100%. No ha sido suficiente para pasar a la Q2 pero ha sido una buena vuelta. Tengo que estar concentrado para mañana e intentar hacer una buena salida. Intentar ganar plazas al principio y ver como estará la meteorología, porque parece que puede jugar un papel importante” explicaba a los periodistas durante la rueda de prensa.

El balance del piloto de Cervera ha sido positivo ya que comparativamente siente haber dado un paso hacia delante comparado con el Gran Premio anterior: “Ha sido un buen día. Otra vez sólido, otra vez en tiempos buenos. En el FP4 me ha faltado, pero bueno, hemos visto que ha sido problema del neumático trasero que tenía mucha falta de grip, ha sido algo fácil de ver. Esperemos que eso no pase mañana. Por el resto, he dado el máximo en la Q1. Luego en la Q2 se ha visto que a Nakagami y Pol les ha costado y Marc ha hecho una vuelta al máximo como siempre. En ese aspecto es donde hay que mejorar. Es donde las otras fábricas, por ejemplo Yamaha y Ducati tienen un potencial a una vuelta que de momento para nosotros es inalcanzable. Hay que seguir trabajando”.

Otra de las cosas que hacen al 73 afrontar la carrera de forma optimista es que los esfuerzos de la marca para mejorar la moto están dando poco a poco sus frutos: “Me estoy sintiendo bien encima de la moto. Todavía tenemos bastantes handicaps que hemos arrastrado pero parece que Honda está reaccionando y estamos encontrando bastantes cosas […] Estoy preparado para todo e intentaré estar entre los diez primeros y, si es posible, un poco más”.

En cuanto a la estrategia de carrera, Alex solo se plantea atacar desde el principio independientemente de las condiciones en las que finalmente se dispute: “El plan para la carrera es atacar. Cuando sales el 14 no te queda otra que atacar y ser agresivo al principio. Sea mojado o sea seco hay que tener la misma mentalidad. Hacer una buena salida y colocarnos bien en la primera curva y a partir de ahí hacer una carrera sin tantos errores como la del otro día creo que será la clave”.

