Álex Rins: “Soy bueno en las salidas”

Álex Rins comenzará la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP desde la décimo tercera posición de la parrilla. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 42 ha reconocido que le ha enfadado no poder entrar en la Q2 pero ver luego que sus tiempos eran mejores le ha reconfortado: “El día ha sido bastante bueno, pero luego la clasificación no. El tiempo que he hecho en la Q1 no ha sido suficiente para pasar a la Q2, pero si vemos todos los tiempos estaríamos en la novena posición”.

En cuanto a la estrategia de amagar con que no salían del box y hacerlo de repente para evitar dar rueda, el piloto de Barcelona ha explicado que ha sido una estratagema ideada por su jefe de mecánicos: “Esta estrategia ha sido bonita. Ha sido bonita porque Márquez que era el piloto que estaba esperando se ha ido. La ha pensado Manu, mi jefe de mecánicos, me la ha propuesto y he aceptado hacerla”.

Afortunadamente el de Suzuki da por solucionados los problemas de frenos que arrastraba desde el fin semana pasado por lo que no debería ser un problema de cara a la carrera: “Ayer ya dije que encontramos la manera de evitar los problemas que habíamos tenido con los frenos delanteros durante el fin de semana pasado. Parece que ya no los tenemos excepto en una de las salidas en la FP4, pero encontramos la manera. Ya no tengo ese problema con los frenos, lo que es positivo”. [Puedes leer AQUÍ la explicación que dio el viernes y la solución que implementaron para solucionarlo].

En cuanto a la posibilidad de ganar muchas posiciones en la última parte de la carrera por haber conservado mejor los neumáticos como había sucedido en el pasado, Rins se ha mostrado escéptico: “En el pasado era más cierto que ahora. En la última parte de la carrera podíamos recuperar mucho porque llegábamos a la última parte de la carrera con mejor agarre en los neumáticos. Pero desde principios de este año eso es difícil para nosotros porque estábamos perdiendo mucho en aceleración sin el dispositivo trasero. Ahora también perdemos, pero no tanto como antes. Por eso necesitamos estresar más los neumáticos durante la carrera y tal vez ese sea el motivo”.

En cuanto a las gomas que usará apara la carrera, desde MotoRaceNation le hemos preguntado por su elección ya que hoy ha probado tanto el compuesto duro como el medio para el tren delantero: “El duro delantero va a ser una de las opciones. Ha hecho bastante calor en el FP4. Mañana el tiempo no se espera muy bueno. Veremos a ver si tenemos temperatura suficiente para montar el duro delantero. Si no de todas formas con el medio delantero me encuentro bastante bien”.

Álex ha reconocido que el Red Bull Ring n se le da especialmente bien pero igualmente intentará hacer valer su puntos fuertes para conseguir los máximos puntos posibles: “Sabemos que este no es mi mejor circuito pero vamos a intentar pasar el día de mañana sin tirar la toalla. Creo que soy bueno en las salidas y podemos recuperar bastantes posiciones y una vez ahí ver donde nos podemos colocar”.

Según sus estimaciones, lo más realista es poder cruzar la meta entre los siete primeros y un resultado excepcional sería poder alcanzar el top cinco: “Me gustaría entrar dentro del top 5. Lo veo muy difícil, es bastante optimista poder llegar a los cinco primeros porque ritmo de media carrera hacia delante no tenemos mucho, pero si no, podemos acabar en el top 7. Es cierto que remonto bien pero hay que estar fresco en la carrera”.

