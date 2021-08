Alex Rins monta las pinzas de 2020

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins logró terminar como tercero la jornada que abre el Gran Premio de Austria, justo por detrás de su compañero de equipo y con sensaciones mucho mejores que las del pasado fin de semana.

Para reencontrar de nuevo estas buenas sensaciones ha tenido que dar un paso atrás en la evolución. Esto es en la evolución de los frenos, ya que han regresado a una pieza de la temporada pasada.

Las pinzas son la clave. Brembo ha traído un disco y unas pinzas nuevas para estas dos carreras en el circuito austríaco, pero que no han resultado todo lo positivas que el piloto de Barcelona habría querido, algo que le ha llevado a combinar las pinzas de la temporada 2020 con el disco de 2021.

Esa solución es la que llevó a Maverick Viñales a tener que saltar de su moto en la frenada de la primera curva, algo que esperemos que no le suceda al bueno de Rins.

El de Suzuki se ha lamentado de la segunda sesión cuando dijo que había sido una “lástima que lloviese a la tarde para que hubiésemos podido serguir mejorando“.

Al contrario que su compañero de equipo, Joan Mir, comentó que sí que ha estado utilizando el dispositivo de altura ajustable en condiciones de agua, para comentar que “con el device me siento mejor y lo he usado en agua, aunque no es agradable la sensación en frenada cuando vuelve a la altura normal“.

