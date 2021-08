Joan Mir sufre la alta temperatura para la clasificación

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir se ha clasificado para la carrera del Gran Premio de Austria en la 7ª posición, plaza que le niega el objetivo de salir en las dos primeras filas.

El de Suzuki ha explicado que las condiciones no le han permitido ser más rápido, ya que “esperaba más pero la temperatura no me ha ayudado, especialmente para parar la moto“. Ese exceso de temperatura es algo que les afecta a una vuelta.

No está preocupado por eso en carrera, y comenta que los tiempos de la FP4 así lo demuestran. “una cosa es la qualy y la otra el ritmo. La FP4 ha tenido más temperatura que Q1 y Q2 y ahí he podido ser rápido en ritmo de carrera especialmente con el duro delantero“, ha comentado para terminar rematando con que “no me preocupa la temperatura en carreara pero sí en qualy“.

Sus opciones, dice, pasan por hacer unas buenas primeras vueltas, aunque adelanta que no ve una carrera en la que se escapen dos pilotos al estilo de la carrera de la semana pasada en este mismo trazado.

