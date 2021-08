Joan Mir hereda los problemas de freno de Alex Rins

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir consiguió la segunda posición en la tabla combinada de tiempos del viernes del Gran Premio de Austria, a pesar de los problemas que han aquejado su moto.

Así como la semana pasada era su compañero de equipo, Álex Rins, quien explicaba que los frenos no funcionaban como deberían, esta semana le ha tocado el turno al campeón del mundo. La maneta del freno perdía presión y no podía parar la moto en donde quería.

De hecho ha comentado que no ha podido hacer un ‘time-attack’ para bajar su tiempo en la primera sesión de los entrenamientos libres. Después, al haber transcurrido el segundo libre en mojado, tampoco ha sido posible mejorar los tiempos.

Comentó lo mismo que el piloto de Barcelona que le acompaña en el box de Suzuki, que estos nuevos discos y pinzas requieren un rodaje que quizá no han tenido.

También ha explicado que han conseguido mejorar la configuración electrónica de la moto para el uso del dispositivo de altura ajustable, pero que en agua ha decidido no usarlo porque no le resulta cómodo.

En las frenadas, cuando la altura del tren trasero retorna a la normalidad, se produce una transferencia de pesos que no le resulta agradable y que por eso ha decidido no utilizarlo. “En agua he probado el dispositivo en mojado y aún no está a punto para usarlo en agua. El resto de la concurrencia lo usa. Pero en mojado es más importante la sensación” , decía el mallorquín sobre sus posibilidades en carrera sin usar el nuevo sistema.

