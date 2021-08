Marc Márquez: “Ayer me encontraba perfecto, hoy he salido infiltrado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha sumado un punto en la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP al terminar décimo quinto después de haber sufrido una caída en la curva uno bajo la lluvia. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El 93 ha luchado durante casi toda la carrera por las posiciones delanteras, llegando a ponerse líder de la carrera con la aparición de la lluvia en las últimas vueltas. Este rendimiento se debe en gran medida a la decisión de montar el neumático trasero blando que le ha permitido mejorar la principal dolencia de la Honda; la falta de agarre en el tren trasero. “Desde fuera parece una apuesta arriesgada, pero ayer lo probamos en el FP4 y el rendimiento no fue nada malo. Según nuestra experiencia esa goma está trabajando bien. Con Michelin a veces te tienes que olvidar de blando, medio o duro. Tienes que entender las sensaciones y para nuestra moto que sufrimos mucho con el agarre de atrás, el blando podemos pilotar bien al menos 10 o 15 vueltas. Pero por alguna razón, no sé por qué, al final de la carrera me sentía mucho más fuerte que al principio. Así es que al principio estaba rezando para que lloviese, pero después rezaba para que no lloviese porque me sentía muy competitivo”, explicaba durante la rueda de prensa.

Precisamente el piloto de Cervera reconoce que ha sido consciente de la fortaleza que tenía hacia el final de la carrera por la facilidad que ha tenido para adelantar a Fabio Quartararo y ponerse segundo e inmediatamente poder dar alcance a Francesco Bagnaia que rodaba líder: “Cuando he adelantado a Quartararo y en tres curvas he alcanzado a Bagnaia me he dado cuenta de que el potencial estaba ahí. Cuando adelantas a alguien luego sufres para cerrar el medio segundo que tienes con el siguiente piloto es que estás cerca del límite”.

Tras una carrera mucho mejor de lo que él mismo esperaba, apareció la lluvia a falta de seis vueltas para el final aunque de forma tímida. Al siguiente giro ya llovía más y el piloto de HRC ha decidido entrar a boxes para coger la moto equipada con neumáticos de lluvia: “Cuando he salido con los neumáticos de lluvia me he sentido bien pero era muy difícil de entender porque algunas curvas estaban anegadas de agua y otras casi secas. Cuando he llegado a la primera curva estaba diluviando y ahí el piloto que lidera el grupo es el que asume más riesgo”.

Precisamente en esa curva uno se ha ido al suelo aunque ha podido volver a arrancar la moto y retomar la carrera, lo que finalmente le ha valido para poder cruzar la meta décimo quinto y sumar un punto: “Desafortunadamente para nosotros, he llegado a la primera curva y estaba cayendo mucho agua y yo iba liderando el grupo. Cuando me he caído todos los demás se han ido recto”.

El piloto español ha reconocido que le hubiese gustado poder firmar un gran resultado como recompensa no solo para él, sino también para todo su equipo: “El equipo ha hecho un trabajo muy bueno en estos dos Grandes Premios y quería darles las gracias con un buen resultado pero desafortunadamente no ha sido posible. En cualquier caso estaban muy contentos con el rendimiento hoy en seco”.

A pesar de la alegría por el buen rendimiento mostrado en el Red Bull Ring en seco, Marc reconoce que les queda mucho trabajo por hacer para mejorar en diversos aspectos: “Que hoy hayamos podido pilotar rápido y de forma constante son buenas noticias, pero ya le he dicho a Honda que no es suficiente. Es cierto que he estado ahí, pero he asumido muchos riesgos. Si queremos luchar por el campeonato el año que viene tenemos que ser un poquito más rápidos, simplemente mejorar en algunos puntos”.

La moto le ha permitido conseguir un buen rendimiento en la segunda carrera disputada en Austria pero todavía de una manera forzada, con una configuración que todavía dista de ser la ideal: “A la moto aún le queda, tenemos que seguir trabajando. Hoy he conseguido estar ahí pero no de la manera que quiero. La manera que quiero es gestionar yo la carrera, no que me la gestionen. Aún no estamos preparados para ello y de hecho nos está costando. Hemos probado muchas cosas este fin de semana. La semana pasada corrí con una moto distinta a la de esta. En esta pedí que me dejaran poner a mí la que me gustaba aunque era un paso atrás, pero intentamos buscar cosas y hoy hemos hecho un compromiso entre lo nuevo con lo que ya veníamos corriendo esta temporada. Creo que hemos dado un pasito pero no es suficiente”.

En cuanto a la condición física, el piloto catalán ha admitido que ha necesitado infiltrarse para la carrera, en contraposición al sábado cuando de sintió muy bien: “Sigo sin entender ni yo ni el fisio qué día me dolerá, qué día no. Ayer me encontraba perfecto, hoy en carrera he salido infiltrado porque me dolía mucho en el warm up. Aún no sé en qué momento estoy. Va a días. A días y a circuitos sobre todo y a momentos. Pero bueno, hoy me he infiltrado Enantium y me ha ido bastante bien para la carrera. Sentía fatiga pero sin dolor”.

