Marc Márquez: “No puedo salvar este tipo de caídas”

Marc Márquez comenzará la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP desde la quinta posición de la parrilla de salida. [Puedes ver como ha ido la clasificación AQUÍ]

EL 93 ha conseguido el quinto mejor tiempo durante los entrenamientos cronometrados, aunque le ha costado una caída lenta al inicio de la FP4. “Este año no puedo salvar este tipo de caídas. Tan pronto como pierdo la rueda delantera no puedo salvarla con el codo. Pero también está relacionado con la configuración que he usado en la moto. He usado una configuración que hace la moto más estable, pero cuando se va, se va. En el pasado ya había usado este tipo de configuración y pasaba lo mismo. Muy estable, muy suave, pero cuando se va no la puedo salvar”, reconocía durante la rueda de prensa.

Uno de los mayores problemas que aqueja el de HRC es la falta de capacidad para ser llevar la moto por el lugar preciso donde quiere durante todas las vueltas: “En los cambios de dirección, por ejemplo de la curva siete a la curva ocho, alguna vuelta voy bien posicionado a la ocho, alguna no, alguna sí, alguna no… Es ahí donde siento que no soy preciso y constante siempre”.

Además el de Cervera ha vuelto a probar varias opciones de neumáticos para tener más opciones donde elegir dependiendo de la estrategia que decida emplear durante la carrera: “El rendimiento del blando y del medio son muy similares. Es cierto que el blando tiene un poco más al principio y el medio un poco más al final, como es normal. Depende de cómo me despierte puedo elegir el blando para seguir al resto de los pilotos y sobrevivir al final o elegir el medio y ser más constante. Pero ahora no puedo hacer una carrera constante. En cualquier caso son opciones, aunque parece que todo el mundo elegirá el medio así que seguramente elegiré el medio para estar en igualdad de condiciones”.

Marc ha admitido que en su caso las carencias vienen tanto de su condición física como de las capacidades de la moto, especialmente en lo que a ritmo de carrera se refiere: “La moto está evolucionando pero aún le falta. Si no estando al 100% físicamente sigo siendo la Honda más rápida esto significa que le falta a la moto porque los otros pilotos van rápido también. Pol va rápido, Álex va rápido, Nakagami va rápido… pero veremos. En carrera seguramente me cueste más, pero en entrenos a una vuelta soy capaz de sacar el tiempo”.

Además el de Honda reconoce que le cuesta sacar partido de la frenada y de la primera fase de entrada en curva, que tradicionalmente es donde más se diferenciaba del resto: “Si me comparo con el resto de pilotos Honda, en ese punto sigo siendo el más fuerte aunque no marco tanta diferencia como antes. El no marcar tanta diferencia es porque no me siento al 100% físicamente y sobre todo no soy capaz de ser tan constante. Antes marcaba la diferencia cada vuelta, pero ahora cuando hay un pequeño movimiento de la moto voy igual que los otros pilotos Honda pero no soy capaz de marcar la diferencia en ese punto”.

