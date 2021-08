Marc Márquez “Ser el de antes no quiere decir ganar como antes”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado la jornada inaugural del Gran Premio de Austria como octavo en la clasificación combinada gracias al tiempo de la primera sesión de los libres.

El de hoy ha sido un día destinado a probar conceptos sobre la moto, por lo que no ha estado buscando el mejor rendimiento posible. A pesar del hermetismo sobre los elementos probados sí que ha dicho que mañana serán él y su equipo quienes decidirán mañana sobre la moto, hoy ha sido algo que han decidido los técnicos japoneses de la marca.

“Las ideas de hoy han venido del staff japonés, y he llevado el chasis de la carrera pasada con algunas piezas. El plan para mañana decidiremos más mi equipo y yo“, decía el piloto de Honda.

Al ser su primer fin de semana en el que repite circuito, explicó que está sufriendo problemas físicos. “Estoy teniendo problemas, quizá en los que más sufro, quiza por los puntos de frenada tan fuerte. El fin de semana pasado tuve problemas y hoy también. Tan pronto como hemos empezado en la FP1 he tenido problemas“, parece que será un fin de semana duro para él.

Sobre si será el mismo, fue muy claro: “Ser el de antes no significa ganar como antes, sino pilotar como me sale por instinto. He entendido que es una recuperación que en un mes cambie, quizá tarda un año“.

No obstante dijo que ha aprendido a tener paciencia, que era una virtud que antes no tenía, y que está llegando a un punto en el que tiene un nivel aceptable, pero que su lesión no es algo que cambie radicalmente en un mes y que puede tardar mucho tiempo en rehabilitarse.

