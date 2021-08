Pol Espargaró: “No nos vamos a rendir”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha terminado el Gran Premio de Austria de MotoGP en la décimo sexta posició, quedándose justo a la puerta de los puntos. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

La carrera del piloto de Granollers ha sido complicada desde el principio, pero el resumen es muy clarificador: “Lo que me ha pasado hoy es exactamente lo mismo que me ha venido pasando hasta ahora. No tengo agarre en el tren trasero, la rueda me patina en las rectas, no puedo acelerar, no puedo frenar tarde, no puedo frenar la moto donde me gustaría. Soy lento”.

El 44, notablemente desanimado, ha explicado ante los periodistas que su estilo de piltaje depende mucho del agarre trasero y por eso sufre tanto: “Mi estilo de pilotaje se basa en el agarre trasero, especialmente a la entrada de la curva. Pero uso el freno trasero y no puedo aplicar nada. Estoy acostumbrado a ello y es duro porque me obliga a reaprender nuevamente a hacer todo. Es un poco doloroso pero así son las cosas”.

El Red Bull Ring es un circuito que se le da bien al de HRC lo cual hace que se sienta aún más contrariado: “Me gusta este circuito y soy rápido aquí. El año pasado hice la pole y luché por la victoria. Por eso sentir que he perdido tanto agarre ahora con los recuerdos que tengo de este circuito es doloroso”.

Una de las claves que apunta el catalán como posible causa es la goma que dejan las motos de Moto2 en la pista. “A veces va mejor, pero de cara a carrera, a la que rodamos con la goma de los Dunlop el agarre me disminuye y pierdo muchísimo tiempo. No rindo bien. Ha sido un fin de semana complicado, pero sobre todo la carrera. El fin de semana no estaba yendo tan mal hasta que llegó la carrera”.

A pesar de la impotencia, el de Honda ha dejado claro que seguirá peleando para poder solucionar sus problemas: “Lo estoy intentando y seguiremos trabajando para mejorar la situación, pero es complicado […] Honda lo está intentando, todo el mundo lo está intentando aquí. No nos vamos a rendir”.

