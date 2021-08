Valentino Rossi: “Un podio habría sido precioso”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha terminado el Gran Premio de Austria de MotoGP la octava posición en una carrera en la que ha llegado a rodar tercero a dos vueltas para el final. El piloto del Petronas ha decidido mantenerse en pista sin entrar a cambiar la moto por una configurada para lluvia lo que le ha reportado finalmente la citada octava plaza. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

Preguntado por la decisión de no cambiar de moto y mantenerse con los neumáticos slicks, el 46 ha reconocido que al final ha sido muy complicado pilotar pero no se arrepiente de su decisión: “La última vuelta ha sido muy, muy complicada porque la moto deslizaba en todos lados y así es facilísimo cometer errores, así que tienes que pilotar muy, muy, muy suave. Pero en conclusión no parar era la decisión acertada”.

A pesar de su dilatada experiencia, el de Tavullia ha admitido que no es habitual pilotar con la pista totalmente mojada pero con moto de seco, pero eso solo ha sido al final ya que cuando ha empezado a llover no lo ha hecho en todo el circuito: “Normalmente no pilotas así porque nunca continúas de esta manera. La lluvia ha comenzado de forma muy progresiva, a empezado a caer poco a poco. En las primeras vueltas solo había problemas en dos curvas, en la tres y en la seis. Pero el resto del circuito todavía estaba seco. Entonces puedes mantener la temperatura en los frenos y en los neumáticos, así que tienes que pilotar muy suave pero puedes ir”.

A dos vueltas del final el italiano se encontraba en tercera posición, lo que le hubiese reportado su podio 200 si hubiese podido terminar en esa posición y él mismo ha reconocido que la misma idea le ha puesto nervioso aunque sabía que no podría materializarlo: “Haber llegado al podio habría sido precioso. Cuando he visto que a dos vueltas del final que estaba tercero casi me asusto y me voy largo en la primera curva [risas]. Pero luego a un par de curvas del final han llegado todos los que habían montado neumáticos de lluvia, Pecco, Martín, Miller y nos han pasado a todos. Las dos últimas curvas han sido muy bonitas porque estaban los que iban lentos con los que iban rápido… ha sido un gran final”.

En cuanto a la efusiva celebración que ha hecho junto a su hermano, Valentino ha explicado que ha disfrutado mucho de la batalla que ha tenido con él y con Iker Lecuona: “Ha sido un gran momento porque en primer lugar, con Luca, sabíamos que podíamos luchar hasta el final porque en la mayoría de ocasiones tenemos un ritmo similar, así que siempre estamos persiguiéndonos y los dos queremos quedar por delante del otro. Al final también con Lecuona, que este año he tenido muchas batallas con Lecuona y sinceramente lo hemos disfrutado. El problema es que yo tengo el doble de edad, es decir, tengo la misma edad que Lecuona y mi hermano juntos, creo [risas]. Así que es algo muy positivo. Hemos disfrutado, nos hemos reído y mi hermano estaba muy contento porque es un buen resultado para él. Y finalmente me ha ganado, de hecho. Así que lo intentaré de nuevo en Silverstone [más risas]”.

De hecho, en tono jocoso ha pedido agradecimiento de sus dos rivales ya que cree que ellos iban a cambiar de moto hasta que le han visto mantenerse en pista y han decidido copiar su estrategia: “Yo creo que en ese grupo Luca y Lecuona querían entrar a boxes para cambiar de moto y cuando han visto que yo continuaba creo que han cambiado de idea y se han mantenido en pista conmigo. Así que creo que me tendrían que dar las gracias [risas]”.

