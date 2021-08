Fabio Quartararo no está nada contento con el rendimiento del Michelin blando

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo no ha podido exhibir el domino del que estaba haciendo gala hasta ahora en el Gran Premio de Gran Bretaña, en donde sí tiene mejor ritmo inicial pero que no le ha bastado para llevarse la pole.

Quizá haya sido la maldición de los Michelin, ya que decía que todo había sido normal y que no había sentido el mismo grip que durante el resto del fin de semana.

“Hoy con la blanda no mejoraba el grip y no tenía aceleración“, algo similar a lo que también decía Jack Miller que le había pasado con sus Michelin blandos, que como al francés no les había dado esa mejora en las prestaciones que se les supone en el tiempo a una vuelta.

Aseguró que su condición física no será un problema para la carrera, a pesar de que sí lo nota cuando camina y se ve obligado a cojear.

