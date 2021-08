Fabio Quartararo “Esta caída no hará que sea más precavido”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha sido el hombre más rápido de la jornada inaugural del Gran Premio de Gran Bretaña, siendo el que más se ha acercado al 1:58 y habiendo puesto un tiempo en su segunda mejor vuelta que seguía siendo mejor que el mejor registro del resto de los pilotos.

Esos registros los ha conseguido después de caer en los compases iniciales del segundo libre, cuando una goma trasera dura que no estaba en temperatura perdió el agarre cuando negociaba el paso por una curva lenta.

El apoyo de la moto sobre el caucho saturó el agarre y el líder del mundial se vio en el suelo. Lo primero que ha dicho es que “no estaba en el límite cuando me he caído“, y que se sentía físicamente bien.

“Probablemente mañana esté algo inflado y magullado, pero forma parte del juego“, asumía con naturalidad el piloto de Yamaha.

Saben que la caída estuvo provocada por una prueba que acostumbran a hacer, probando el neumático trasero duro, que quizá estaba un poco al límite para ser probado pero no les pareció mal.

Es consciente de que se podía haber hecho más daño de no haber soltado la moto en el momento que lo ha hecho, ya que hubiese salido ‘por orejas’. “He soltado la moto en el mejor momento, porque si no habría sido un high side doloroso y habría sido peor“, decía el francés que afirmaba con rotundidad que “Esta caída no hará que sea más precavido“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: