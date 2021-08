Marc Márquez “Para pensar en ganar se tendrían que alinear todos los astros”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha clasificado en la 5ª posición en el Gran Premio de Gran Bretaña, después de ver cómo su compañero de equipo anotó la primera pole de la temporada para la marca.

El resultado conseguido por Marc Márquez no es menor, más atendiendo a que ayer sufrió una caída a 265kmh, que aunque no haya tenido secuelas en forma de lesión sí que las magulladuras en el cuerpo no le dejan pilotar a su 100% actual.

Sobre su rendimiento en el fin de semana ha comentado que “la mejor práctica ha sido la qualy, en el resto he estado ahorrando energía para mañana“, por lo largo que es el circuito y lo importantes que serán las últimas vueltas.

Como ya dijo en el pasado no es él quien ahora hace las estrategias de carrera, sino que debe adaptarse. “Si el ritmo es rápido es más estresante para físico y neumáticos. Quartararo, Bagnaia y luego Pol, Martín, Miller, a Zarco lo pondría y yo. Depende de quién lidere“, comentaba sobre la carrera que mañana disputarán.

En cualquier caso, no se ve más allá de poder decir que estará en el top5, pero tiene claro que ganar es algo complicado dado el nivel de Fabio Quartararo. “Para pensar en ganar se tendrían que alinear todos los astros“, dijo el piloto de Honda sobre sus posiblidades.

