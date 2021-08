Marc Márquez sufrió una leve lesión en el ojo tras su espectacular caída

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña en la 5ª posición de la tabla combinada de tiempos de la Fp1 y de la FP2.

Ha sido la caída que ha sufrido a alta velocidad en la primera de las dos prácticas libres, ya que ha provocado una pequeña lesión en el ojo que ha condicionado su rendimiento en la segunda tanda de la jornada.

“La caída me ha entrado arena en el ojo. Esto ha provocado una pequeña herida que durante el FP2 me molestaba“, explicaba el piloto de Honda. Especialmente ha sido problemático al terminar la segunda práctica del día.

Después de esa segunda sesión, en que no ha podido ir al máximo porque le lloraba el ojo, “se ha secado más y la herida ha ido un poco un poco a peor. He ido al hospital a que me lo limpiasen, en teoría no tiene que ser nada grave“.

En cuanto a las sensaciones sobre la moto sí que se muestra contento, ya que se sentía con energía y el funcionamiento de la moto en esta pista estaba siendo suficientemente bueno como para poder ser competitivo.

