Maverick Viñales despedido: Yamaha MotoGP recupera poder frente a Yamaha Japón

Maverick Viñales no terminará la temporada de MotoGP, al menos no lo hará enrolado en el Monster Energy Yamaha MotoGP según ha anunciado el mismo equipo hoy mismo, viernes 20 de agosto de 2021. La tensión existente entre piloto y equipo ha terminado rompiéndose de forma definitiva y fulminante, con una afirmación por parte de Lin Jarvis que deja bien clara la situación: “Lo mejor para ambos“.

Aunque piloto y equipo se agradecen mutuamente todo lo que han hecho el uno por el otro y lo disfrazan de conveniencia mutua, sólo hay una claro perdedor en este asunto, que no es otro que el piloto: ha perdido la oportunidad de liderar una fábrica top, viendo cómo otro piloto le ha arrebatado lo firmado, no terminará la temporada (al menos en Yamaha) y en 2022, si no en este mismo año (recordemos que Savadori está lesionado), correrá con el equipo con menos medios de toda la parrilla: Aprilia.

Por su parte, el Team Yamaha MotoGP se ve liberada de un piloto que les ha puenteado (negociando directamente con Japón), un piloto que les obligó a deshacerse de uno de sus mayores activos, Ramón Forcada, un piloto que ha criticado sin piedad ni explicaciones el funcionamiento de su moto dejando entrever pasividad de la marca hacia sus peticiones, un piloto que según un sector del paddock forzó el despido de Esteban García, sustituto de Ramón Forcada, porque empezó a exigirle responsabilidad y un mayor esfuerzo en su pilotaje (pudiste oírlo de la voz de Lucio en nuestro podcast), y además protege y blinda el ambiente frente a Fabio Quartararo. Por encima de todo esto, el equipo deja claro a aquellos que en Japón firmaron a Maverick cediéndole el liderato técnico por escrito que el funcionamiento del equipo debe quedarse dentro del equipo toda vez que este despido se produce tras una reunión entre equipo y sede en Japón.

Y ha sido Japón quien da por bueno lo que el equipo decidió en Austria: apartar a Maverick, invalidando cualquier acuerdo al que el piloto y marca llegaran al margen del equipo.

Y ahora que se hablará mucho de quién sustituirá a Maverick hasta final de año, si Crutchlow o si Nozane o si, qué demonios, dejémosle la moto a Darryn Binder directamente, también hay que hablar de lo reforzados que han salido Lin Jarvis (Team Principal) y Massimo Meregalli (Team Director) de esta situación, de cómo Japón les ha escuchado y ha comprometido su imagen de marca confiando en la palabra de los dirigentes del equipo.

También hay que decir que Maverick ha ayudado enormemente a que Jarvis y Meregalli se refuercen de cara a Japón. Si la salida de Rossi pudo suponer una pérdida de status del organigrama de Yamaha MotoGP, la de Viñales supone la recuperación de ese status. Imaginaos la cara que se le quedaría al ejecutivo de Japón que decidió renovar a Maverick viendo cómo su apuesta decide irse a una marca con vocación de Cenicienta. Si la salida de Rossi pudo suponer una pérdida de status del organigrama de Yamaha MotoGP, la de Viñales supone la recuperación de ese status.

