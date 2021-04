Aleix Espargaró: “He ido al 70%, pero tengo confianza para ir a más”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

“No me gusta decirlo y resulta ventajista, pero alcancé relativamente fácil al grupo delantero en el Gran Premio de Catar“. Casi con vergüenza ha soltado Aleix Espargaró en la previa del Gran Premio de Doha que se celebra en el Circuito de Internacional de Losail este mismo fin de semana.

“Massimo (Rivola) me insistió desde el test que fuera al 70%, ‘que la moto es nueva, tranquilo, hay que llegar, hay que acumular experiencia…’ ¡pero lo cierto es que cuando iba detrás de Mir en el que me dije que tenía que atacar!”. Un ataque que no llegó por el desgaste del neumático delantero y por precaución, según el mismo Espargaró su situación no es la de tomar riesgos de cara al campeonato “como si fuera Mir, que lucha por el Mundial y tiene la experiencia de estar ahí delante“.

“La séptima posición es buena, pero no espectacular“, que de cara al segundo Gran Premio consecutivo en Losail tiene la experiencia de conocer los desgastes propios de una carrera, consumo de combustible, degradación “lógica” de neumáticos, comportamiento con depósito lleno… Factores que en sus palabras le hacen llegar con mucha más confianza a la siguiente cita en la que espera clasificar mejor y no descarta entrar en el top 5 en una pista en la que ha reconocido sentirse muy a gusto y en la que, además, cuenta con la “con la mejor Aprilia de MotoGP jamás construida“.

