Maverick Viñales: “No quiero entusiasmarme”

La cautela y prudencia ha dominado el discurso de Maverick Viñales durante la previa al Gran Premio de Doha que se celebrará en el Circuito Internacional de Losail. El ganador de la primera cita ha sido muy claro explicando qué esperar a partir de ahora en el Campeonato del Mundo, sus certezas y cómo afrontarlas:

“Es muy pronto para sacar conclusiones, necesitamos pilotar en más circuitos para entender si la Yamaha tiene el potencial y constancia adecuadas para luchar por un objetivo más alto. De momento lo importante es que la moto ha ido muy bien de primeras y que tenemos unos cuantos puntos fuertes en los que soy capaz de adelantar, hay que trabajar sobre estos puntos. En Portimao, donde no nos fue tan bien el año pasado, ya veremos qué mejoras hemos tenido realmente en Losail.

No es que haya dudas, me siento confiado pero no queremos entusiasmarnos demasiado pronto, tenemos que ver las cosas poco a poco, habrá circuitos en los que será difícil ir rápido con esta moto. Es muy difícil sacar conclusiones en este circuito porque tiene muy buen grip y justo aquí es donde nos encontramos más cómodos“.

Prudencia y confianza en el trabajo propio y en el de su equipo, que según el piloto trabaja a destajo para mejorar los puntos débiles: “Hicimos una buena salida, pero Las Ducati hicieron una salida fantástica, intentaremos introducir alguna mejora en este sentido, el dispositivo de salida sobre la rueda delantera claramente marca la diferencia y Yamaha está trabajando para tenerlo lo antes posible. Me enfada esto porque cuando no sales primero tienes que desgastar mucho el neumático trasero empujando para remontar, tenemos que mejorar en esta faceta“.

Por su parte, el piloto remarcó que el buen momento personal que está viviendo le aporta calma en las carreras y que la presión del liderato es “positiva, significa que estamos haciendo las cosas bien“, pero no perdió la oportunidad de incidir en que los cambios dentro de Yamaha le están ayudando mucho: “2020 fue un año muy duro por muchos motivos, como la carrera de Austria y muchos episodios que te hacen pensar muchísimo, pero tras pensar mi objetivo sigue siendo ser Campeón del Mundo, para esto es importante encontrar estabilidad y en Yamaha hemos buscado esa estabilidad en el equipo, esto da confianza”.

Con respecto a qué esperar del Gran Premio de Doha Viñales fue muy claro: “Todos los pilotos irán más rápido este fin de semana. Lo que sabemos de la primera carrera en Losail es que esta pista es muy exigente con los neumáticos y tenemos que gestionarlos muy bien, así que trabajaremos en este sentido durante todo el fin de semana (…) Sabemos que tenemos un buen potencial, vamos a intentar adaptarnos si no podemos ir al máximo“.

