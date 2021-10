Alex Espargaró no entiende el paso de Darryn Binder a MotoGP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aleix Espargaró espera recuperar su competitividad en el Gran Premio de la Emilia Romagna, dejando atrás los problemas de Austin.

Unos problemas que le han quitado el sueño, literalmente. “Estuve muchos días que no me lo quité de la cabeza, el resultado de Austin. No podía entender“, apuntó que quizá por eso el jet-lag le afectó más que nunca en su carrera deportiva.

Respondió a MotoRaceNation que han hecho un análisis exhaustivo del origen del problema que les provocó tantas caídas en Texas, llegando a reunirse con Öhlins para tratar el asunto, y parece que se debe a un conjunto de circunstancias.

Por un lado puede ser que la rigidez de la moto y el reparto de pesos hayan sido gran parte de la causa de sus caídas, aunque también han analizado su pilotaje en el momento de irse al suelo para entender mejor qué era lo que lo motivó. Han alcanzado algunas conclusiones que pueden ayudar a mejorar la moto para la próxima temporada.

Sobre la temporada que viene, en cuanto al movimiento de Darryn Binder a la categoría reina sin haber tenido resultados destacables en Moto3, aseguró que es una situación rara y que no entiende.

“Quizá la superlicencia sería buena, pero no quiero decir nada porque no entiendo nada de este movimiento. Es el movimiento más bizarro que he visto nunca“, sentenció el piloto de Aprilia.

