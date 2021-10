Las declaraciones de Fabio Quartararo Campeón del Mundo de MotoGP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo se ha proclamado Campeón del Mundo de MotoGP en el Gran Premio de la Emilia Romagna convirtiéndose en el primer piloto francés que consigue la corona de la categoría reina.[Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El 20 encaraba una carrera que no comenzaba nada fácil, arrancando desde la décimo quinta posición en la que había sido su peor clasificación del año. Sin embargo, la paciencia del francés le ha permitido ir adelantando rivales y recuperando posiciones sin prisa, poco a poco y de forma segura. Por delante Francesco Bagnaia cumplía con su reto liderando la carrera con manos de hierro, pero Fabio mejoraba progresivamente su posición sin estridencias.

Tanto es así que en el momento en que el piloto de Ducati se ha ido al suelo a cinco vueltas del final cuando lideraba la carrera, Quartararo ha conseguido una posición de podio puesto que acababa de adelantar al quinto clasificado y rodaba cuarto. Sin embargo, en la última vuelta, ya Campeón del Mundo matemáticamente, un estratosférico Enea Bastianini le arrebataba la tercera plaza del podio justo antes de cruzar la línea de meta, pero ya le daba igual al francés.

“He llorado durante media hora, he gritado durante media hora y es solo el principio. Tengo ganas de ver si mañana puedo hablar o no, pero lo que es seguro es que vamos a celebrarlo con mi familia y el equipo” decía casi sin voz el nuevo Campeón del Mundo al micrófono de Dazn empuñado por Izaskun Ruíz.

Muy conmovido y emocionado, Fabio reconocía haberse quedado sin palabras. “No sé que decir. La verdad es que estoy sin palabras. Es un sueño desde que nací; ser Campeón del Mundo de MotoGP. Hoy lo hemos hecho. Gracias a todo el mundo que me ha apoyado en los momentos duros, en los momentos donde estaba muy lejos. Pero hemos llegado otra vez arriba y somos Campeones del Mundo”.

El nuevo Campeón del Mundo de MotoGP se ha mostrado tan embargado por las emociones que no ha podido reprimir las lágrimas al pensar en la parte responsabilidad de su familia para haber conseguido el título. “Tienen una parte muy grande de culpa [rompe a llorar]. Tener a mis padres aquí y a mi hermanos que está aquí con su novia, que en todos momentos me han apoyado y quería que estuviesen aquí y en Portimao. Pero lo hemos ganado aquí, así que estoy súper contento”.

Izaskun Ruíz, micrófono de Dazn en mano, le ha recordado el contraste de esta corona con el escaso palmarés conseguido en las otras categorías mundialistas, a lo que el 20 ha reconocido que eso hace aún más especial este título. “Nunca he liderado en Moto3, nunca he estado delante en Moto2 y soy Campeón del Mundo en solo nuestro tercer año en MotoGP, así que no sé qué decir, solo que estoy disfrutando como nunca”.

Precisamente el piloto de Yamaha ha recordado la superación de sus peores momentos en el Mundial agradeciendo a quienes le ayudaron para poder llegar a ser Campeón del Mundo de MotoGP. “En los momentos más difíciles, como en Argentina 2018 en Moto2, que me había clasificado como el 28… En ese momento pensé que o me ponía las pilas o me iba a volver a casa y en ese momento dimos un salto hacia arriba. También tengo que darle las gracias a SpeedUp, que en esos momentos nunca me puso la presión de tener que hacer resultados sí o sí. También cuando tuve la oportunidad de entrar en MotoGP”.

