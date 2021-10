Fabio Quartararo “Todos los defectos que puedas pensar, la moto los tiene”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha tenido un viernes del Gran Premio de la Emilia Romagna que le ha dejado en la 16ª posición de la tabla combinada de tiempos, bastante alejado de las posiciones de cabeza.

El líder del campeonato está contento de su rendimiento con el asfalto completamente mojado, pero cuando la pista empieza a secarse llegan los problemas. “En mojado me he sentido bien y estaba en P7. Cuando se empieza a secar la moto es completamente diferente, no gira. Todos los defectos que puedas pensar la moto los tiene“.

“No sé por qué en condiciones mixtas tenemos tantos problemas” nos dijo después de haber explicado lo que siente en la moto.

Zanjaba el tema el piloto francés diciendo que no se había guardado nada, que no había pensado en el campeonato. “Hoy he hecho lo máixmo para estar en el top10, pero cuando he montado la goma nueva me sentía muy mal. Todas las Yamaha vamos mal en esas condiciones”.

Sobre el asunto del cambio de edad de acceso al campeonato, que se ha subido a 18 años, se mostró sorprendido y dijo “no tengo idea de qué decir (pone cara de sorpresa). No lo veo útil porque en el FIM CEV se podrá ir con menos edad“.

