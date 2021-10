Marc Márquez sobre su victoria “Hoy es el día de Fabio”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez se ha llevado la victoria en el Gran Premio de la Emilia Romagna, aunque ha preferido darle la importancia al nuevo campeón del mundo, Fabio Quartararo.

Sí que ha contado las claves que le han llevado a llevarse la carrera, y que ha marcado la diferencia con los dos pilotos de Ducati que le precedían y que han terminando cayendo.

“La elección de gomas era un compromiso, era el medio delantero blando en la derecha y bueno en la izquierda o el duro delantero, que era demasiado duro para la izquierda aunque iba bien a la derecha. Después de las dos caídas de ayer he me dicho que prefería acabar la carrera. Aún no siendo lo mejor para el rendimiento, pero prefiero acabar la carrera”.

De hecho, no sólo han sido las caídas de ayer sino la posición en parrilla, que le ha permitido hacer un buen arranque. “El hecho de empezar 7º me ha hecho decidirme por el medio porque tenía que apretar la primera vuelta, y he pasado tercero. Ha sido una buena carrera, pero sobre todo una buena primera parte de carrera“.

Felicitó al campeón, y ha explicado por qué ha sido el francés el que ha podido llevarse la corona. “Hemos ganado pero hoy no es mi día, hoy es el día del campeón del mundo, hoy es el día de Fabio. El más rápido y consistente del año, y ahora a trabajar para pelear con él el año que viene. Este año Fabio y Pecco estaban en otro nivel, pero Fabio ha sido más consistente y ha sabido sufrir y cuando lo ha hecho ha terminado entre los cinco primeros“.

