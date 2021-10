Marc Márquez “Para mañana tenemos que entender lo que pasa”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado la primera jornada de los entrenamientos libres del Gran Premio de la Emilia Romagna en la 14ª posición, algo que no ha gustado al piloto de Honda y que decía que “para mañana tenemos que entender lo que pasa“.

Ha tenido una segunda sesión de entrenamientos llena de problemas, que han sido consecuencia de probar diferentes chasis en las dos motos que tenía en su box.

“Una de las cosas que no han salido ha sido por probar dos chasis, a veces en mojado es difícil saber cuál es bueno porque la pista cambia de condiciones“, nos comentaba el piloto.

“La estrategia de la FP2 no ha ido como esperábamos, he probado la segunda moto con otro setup y no me ha gustado y al volver con la moto1 he notado problemas y hemos perdido mucho tiempo“, dijo al explicar el por qué de su retrasada posición en la tabla de tiempos.

Algo que puede condicionar su paso a la Q2, ya que las condiciones que espera para la FP3 también son mixtas. Ahí es en donde tienen problemas todas las Honda, dijo Marc Márquez.

“Todos los pilotos honda tenemos el problema en el mismo punto, y tenemos que creer en el contacto de la goma trasera“, señaló cuando detallaba los problemas de agarre que están sufriendo en su marca. ¿Siguen los problemas de electrónica?

Sobre Valentino Rossi y su retirada, alabó la carrera profesional del piloto italiano diciendo que es irrepetible y que aunque no siga compitiendo los circuitos seguirán siendo amarillos. En lo personal comentó que si su relación mejora o no en el futuro fue claro.

“Ya sabéis que mi relación con él no es buena pero eso no hace que no vea la realidad. Si nuestra relación cambia o no, es algo que no depende de mí pero es algo que no me importa“.

