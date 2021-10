Pol Espargaró: “Me siento contento por mí, pero más por Honda”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha conseguido su primer podio con HRC en el Gran Premio de la Emilia Romagna al terminar segundo en el que ha sido el primer doblete de HRC desde 2017. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El 44 se ha mostrado muy contento por el podio, pero más que contento parecía liberado por haber conseguido ser competitivo finalmente: “Significa mucho para mí. Significa que derribas el muro de conseguir podios con el Repsol Honda y la verdad es que es una liberación. Significa que tomé una decisión acertada en mi carrera. Todo el mundo sabe que he tenido dificultades durante todo este año, pero finalmente conseguir este resultado es algo muy positivo para mí. Como dice Marc, a nivel de ego es muy importante para mí como piloto, pero es muy importante también para el equipo porque han trabajado muchísimo durante la pandemia. La fábrica japonesa se ha visto más afectada que las europeas y sentías el dolor cuando estabas pilotando y era más difícil superar nuestros problemas porque no podía trabajar igual que las fábricas europeas. Me siento contento por mí, pero sobre todo por Honda”.

El piloto de Granollers ha reconocido que los test que hicieron en Misano tras la primera carrera que se disputó en este circuito le han ayudado a tener un conjunto más competitivo: “Básicamente lo que intenté en el test era centrarme en el agarre trasero con el paquete que mencionaba Marc. Con el paquete que hemos encontrado aquí no funcionaba tan bien en Austin y lo mantuve y lo pagué en la carrera. Ya sabía que con este paquete aquí funcionaría bien y me centré sencillamente en repetir lo que estaba haciendo en la ultima carrera y en el test, que fue súper bien. Al final el mejor momento del fin de semana fue en la FP3, donde poder hacer una vuelta que me permitió pasar a la Q2 y hizo que me clasificase cuarto. Así tenía ya trazada la mitad de la carrera porque puedes aplicar tu estilo de pilotaje”.

A pesar de la felicidad de Pol por haber conseguido el segundo puesto, también ha reconocido que le podría haber mejorado en algunos aspectos: “Hay dos cosas que puedo mejorar aquí. En primer lugar creo que no he hecho la elección de neumáticos adecuada. La carrera anterior utilicé el medio trasero y podía frenar mejor la moto mientras que hoy tenía dificultades, no me sentía cómodo en la entrada de la curva porque me deslizaba demasiado de atrás. Lo segundo es que Marc es muy bueno en las primeras vueltas con el depósito lleno a la hora de adelantar pilotos y esto es algo de lo que debo aprender de él”.

