Valentino Rossi: “Estoy un poco ‘enfadado’ con Pecco, con el medio podría haber ganado”

Valentino Rossi ha disputado su última carrera en Italia en el Gran Premio de la Emilia Romagna, donde ha conseguido remontar hasta la décima plaza pese a arrancar desde la última posición de parrilla. [Puedes ver los resultados de la carrera AQUÍ]

La última carrera del 46 sobre una MotoGP en Italia se ha corrido en Misano, su circuito de casa literalmente, ya que se encuentra muy cerca de su residencia en Tavullia, lo cual ha sido muy especial para Valentino: “Misano es mi Gran Premio de casa, es mi circuito de casa. Está a solo 10 kilómetros de mi casa y somos muy afortunados de tener un circuito así al lado de casa, porque lo sentimos como nuestra casa. Corremos en Misano desde 2010, así que no he corrido aquí durante toda mi carrera, pero he conseguido ganar aquí en tres ocasiones. Especialmente la última vez, en 2014, fue genial. Así que espero que la gente recuerde todo esto, todas las grandes carreras, todas las luchas y disfruten. Mucha gente ha seguido MotoGP porque me han seguido a mi y han disfrutado mucho mis carreras, así que espero que recuerden estos momentos. Como hoy, porque han sido grandes momentos”.

Además, a pesar de que partía último en parrilla, el de Yamaha Petronas ha podido hacer una carrera competitiva que le ha permitido mejorar posiciones y terminar entre los 10 primeros, lo que le deja especialmente buen sabor de boca para ser su última carrera en Italia: “Estoy contento con el día de hoy, especialmente porque he hecho una carrera decente. Estoy muy contento porque es la mejor manera de decir adiós, no quería hacer una mala carrera y estar detrás. He intentado estar concentrado. Comenzar la carrera desde el fondo de la parrilla siempre es difícil. Yo sabía que si la carrera se disputaba en seco mi potencial era mejor, así que he podido hacer adelantamientos y tener algunas luchas en las últimas vueltas, así que al final he podido acabar entre los 10 primeros”.

De hecho, el nueve veces Campeón del Mundo ha querido la importancia de tener una buena carrera para redondear su despedida. No se trataba solo de disfrutar de todo lo que le habían preparado, sino de hacerlo con una buena actuación: “He intentado disfrutar de todos estos momentos porque muchos de mis mejores amigos me han dicho que disfrutase, que saliera a disfrutar porque este domingo estarán todos los fans y tienes que disfrutar. He querido hacerlo, pero también quería hacer una buena carrera y dar mi máximo y sacar un buen resultado. Así que estoy muy contento por esto. Ha sido muy emocionante, tras la bandera a cuadros, parar con los aficionados… lo he disfrutado mucho”.

Además ha reconocido que todo ha contribuido a que fuese un gran día. Desde el apoyo de la afición a todos los homenajes que le han hecho, así que ha quedado muy contento con el devenir de la jornada: “Es la mejor manera de decir adiós a la gente. El ambiente ha sido magnífico, así como la pista. Había mucha gente, muchos fans, un día soleado… así que estoy contento. Ha ido bien y ha sido muy emocionante”.

En cuanto a la carrera de Francesco Bagnaia que se ha caído cuando lideraba la carrera, Valentino opina que la clave ha sido el neumático delantero: “Para mí el duro delantero era muy peligroso hoy. He intentado advertir a Pecco, pero finalmente lo ha puesto. El duro delantero es así. Desafortunadamente en el último cuarto de carrera la temperatura ha caído. Había menos sol y menos temperatura y el duro delantero es así. Cuando baja la temperatura el neumático deja de funcionar y te acabas cayendo. Es una gran lástima porque Pecco ha sido el más rápido durante todo el fin de semana y podía ganar. Podría haber mantenido abierto el campeonato, así que finalmente ha sido un gran error. Yo he corrido con el medio delantero y me ha ido muy bien”.

De hecho, en esa jocosa recriminación a Bagnaia, el 46 ha dicho que ha intentado hipnotizarlo como hizo en Aragón para que cambiase su elección de neumático delantero, pero que esta vez no le ha hecho caso: “He intentado hacer como en Aragón, he intentado hipnotizar a Pecco para que pusiera el medio, medio, medio… pero esta vez no ha funcionado [risas]. Ha puesto el duro [más risas]”.

En cuanto al título de Fabio Quartararo y su sucesión al frente de Yamaha, Valentino cree que el francés ha sido la elección adecuada por parte de la marca de los diapasones: “El tiempo pasa. Yo creo que poner a Quartararo en el equipo oficial de Yamaha era la decisión correcta. A lo mejor la decisión que no fue tan correcta fue no tenerme a mí [risas]. Pero en cualquier caso Quartararo ha merecido el Campeonato. Ha sido muy rápido y no ha cometido errores, así que ha merecido el Campeonato y estoy muy contento por él y también por Yamaha. Pecco ha hecho una gran temporada. Hoy estoy un poco enfadado con él porque creo que si hubiese montado el neumático medio delantero podría haber ganado la carrera porque era el más rápido, pero esa es mi opinión. Tenía buenas posibilidades de mantener el Campeonato abierto”.

