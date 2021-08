Joan Mir: “Estamos para ganar pero no vamos sobrados”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir ha conseguido una de sus mejores clasificaciones de los últimos tiempos que le permitirá comenzar la carrera del Gran Premio de Estiria de MotoGP desde la quinta posición de la parrilla de salida en un fin de semana marcado por el estreno por parte de Suzuki del dispositivo de regulación de altura del tren trasero. [Puedes ver los resultados de la clasificación AQUÍ]

El vigente Campeón del Mundo había presionado mucho al fabricante japonés para incorporar el citado dispositivo, por lo que se ha mostrado muy satisfecho de poder contar finalmente con él y luchar así en igualdad con el resto de sus rivales. “Ha sido un día ajetreado. Hemos tenido que probar cosas importantes como el ‘device’ [en referencia al dispositivo de regulación de altura de la suspensión trasera que ha estrenado] en un día de clasificación. Así que hemos añadido una dificultad. Ya nos cuesta estar ahí en las clasificaciones, para hace como un día de test. Pero bueno, ha salido bien. Estoy contento. Me estoy encontrando bien en esta pista y me estoy encontrando bien con el ‘device’. Parece que todo funciona. A ver mañana qué tal, pero de momento estoy contento con el fin de semana que estoy haciendo”.

De hecho el piloto balear ha quedado tan contento de su clasificación que ha bromeado con que la quita posición de salida es como una pole para él: “Es como una pole position para mí [risas]. Estoy contento porque al final veo una diferencia, veo que estamos trabajando bien. Veo que estamos trabajando todos en una dirección. Estoy orgulloso el trabajo que ha podido hacer Suzuki en este parón. Se ve que hemos llegado aquí y hay más potencial”.

Preguntado por MotoRaceNation sobre si el dispositivo de regulación de altura es el elemento clave que le permitirá luchar por la victoria en lo que queda de temporada, el 36 ha querido ser prudente pero no ha negado la diferencia de prestaciones que le ha aportado. “Es pronto para hablar de eso, pero basta ver aquí el potencial que estamos teniendo. Estamos donde queremos estar ahora mismo. Sí que puede haber alguien que tenga un ritmo similar a nosotros, puede haber alguien que tenga un ritmo un poquito mejor, pero ya no estamos por ahí atrás. Eso da esperanzas de cara a mañana para luchar por algo más, porque ya no tenemos que salir el trece o el catorce. Veremos, es un primer paso. Hay muchos circuitos donde nos falta mucha aceleración y seguramente con este ‘device’ la aceleración es mayor, entonces sí que nos podía haber ayudado antes. Pero bueno ha llegado ahora, bienvenido sea, y gracias a Suzuki por haberlo traído”.

Mir ha reconocido que se ve en condiciones de luchar por la victoria en este Gran Premio, aunque dependerá de muchas variables. “En condiciones normales sí que estamos para ganar, pero hay mucho factores que pueden hacer que esto cambie. Hay muchas Ducati que tienen menos ritmo que nosostros pero tienen mucha potencia, por lo que es más fácil defender para ellos. Fabio también tiene un buen ritmo y Viñales también. Por ahí estamos nosotros. Con un poquito más de ritmo que las Ducati y como Fabio o como Maverick, por ahí estaremos. Sí que estamos para ganar, pero tienen que pasar muchas cosas. No vamos sobrados para nada”.

Además, el piloto de Suzuki ha admitido la necesidad que tiene de luchar por ganar carreras si quiere tener opciones de cara a poder revalidar la corona de Campeón del Mundo: “Cada carrera es importante pero Fabio empieza a estar lejos. Hay que intentar empezar a recortar algo de puntos, hay que intentar estar en las posiciones que queremos. No podemos esatr luchando un mundial sin ganar carreras y en las últimas carreras estoy bastante lejos de ganar. Puedo llegar al podio, así que necesitamos otro click. Estamos trabajando bien, ese click espero que llegue”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: