Marc Márquez se siente frustrado

Marc Márquez ha terminado el primer día del Gran Premio de Estiria en la sexta posición de los tiempos combinados de las dos primeras prácticas.

A pesar de haber tenido un buen papel el de Cervera quiere más. Después de haber entrenado fuertemente tras las dos semanas de descanso del verano, además de las buenas sensaciones con que terminó en los Países Bajos, esperaba tener mejores sensaciones en su regreso.

No ha podido ser así, y ha explicado que esperaba poder pilotar la moto de una forma más natural, pero los dolores de los que hablaba ayer se han hecho patentes hoy.

“Esta mañana no estaba contento, esperaba más porque esperaba pilotar de mejor manera pero no me he sentido bien“, contaba sobre lo que al bajar de la moto en la FP1 sintió.

Ha tratado de adaptar su pilotaje, ha probado formas de colocarse y moverse sobre la moto que le faciliten el apartado físico, y aún así se ha encontrado razonablemente rápido.

Aún así se lamentaba y decía que “lo acepto, aunque es frustrante“, y volvió a repetir que si quiere evolucionar físicamente ha de hacerlo a bordo de una MotoGP.

