Oficial: el Team Aspar, con GASGAS

El mundial de Moto3 tendrá de nuevo una marca nacida en España participando con un equipo de primera fila. Gas Gas ha anunciado que estará con el Aspar Team en su desembarco como marca en el Mundial de Moto3 a partir de 2021 con Sergio García e Izan Guevara como pilotos, ampliando así sus horizontes competitivos del off road a los circuitos de asfalto.

Este acuerdo ya circulaba hace semanas comorumor que ya circulaba hace semanas, la adquisición de GASGAS por parte del grupo del grupo Pierer Mobility AG (o dicho de otra forma, el imperio KTM) ha dado paso a la entrada de la marca al Mundial de igual manera que el Max Racing lo está haciendo con Husqvarna, la moto no dejará de ser una KTM RC 250 GP con los colores de la marca zaragozana, algo que no es nuevo y que, por ejemplo, el grupo Piaggio ya practicó mucho hasta no hace mucho, haciendo de Gilera y Derbi marcas blancas de las Aprilia de 250 y 125 cc (con las que conseguirían títulos Marc Márquez o Marco Simoncelli, por ejemplo). Tanta es la dependencia de KTM que el mismo Pit Beirer, Director Deportivo de KTM Factory, aparece en el proyecto GASGAS con el mismo cargo.

Así pues, cambio de colores para el Aspar Team que pasará a ser equipo oficial de GasGas en Moto3 sin cambio de mecánica, teniendo una exclusividad dentro del imperio del grupo Pierer Mobility que situará sus tres marcas en el Mundial de Moto3 luchando contra Honda.

Dentro del comunicado, la marca reitera el orgullo de la marca por su “herencia española” combinada con la experiencia y exitoso palmarés del Aspar Team en un proyecto “concentrado en el éxito” y en la “diversión de sus pilotos, identidad de la marca”.

Jorge Martínez “Aspar”: “Llevar el nombre de GASGAS al Campeonato del Mundo de Moto3 es un momento muy importante, tanto para mí personalmente como para este equipo. Como un orgulloso equipo español, ser el primero en trabajar con una marca con tan fuertes raíces españolas, para llevarla al más alto nivel de las carreras de velocidad, es muy, muy especial. 2021 será una temporada extremadamente emocionante para nosotros. Por supuesto, esperamos continuar la excepcional racha de forma que hemos disfrutado durante la temporada 2020 y junto con nuestros dos fuertes pilotos, Sergio García e Izan Guevara, estamos centrados en luchar inmediatamente por los podios y llevar la marca GASGAS a la escena mundial“.

Pit Beirer, Director de Motorsport GASGAS: “Estamos muy emocionados de introducir las motos GASGAS en las carreras de velocidad y creemos firmemente que esto fortalecerá la marca y la abrirá a una audiencia mundial. Tampoco hay mejor lugar que el Campeonato Mundial de Moto3, ya que la categoría representa el primer paso en la escalera de MotoGP – es el perfecto campo de pruebas cuando se trata de seleccionar y nutrir el talento de nuevos pilotos. Con el extremadamente exitoso Aspar Team gestionando la llegada de la marca, estamos deseando ver nuestras distintivas motos GASGAS en la pista en la primera carrera de la temporada 2021”.

