Alex Rins, segundo en Silverstone, avisa: “Ahora ya no tenemos nada que perder”

Alex Rins (Suzuki Ecstar) ha teminado en segunda posición el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone, el mismo dónde ganara hace dos años a Marc Márquez sobre la línea de meta: “Hemos recuperado el Rins de 2019/2020…“, una afirmación sobre la que ha girado todo su discurso a los micrófonos de DAZN y que bien merecen la pena prestar atención.

“La verdad es que estoy muy feliz, no lo hemos pasado nada bien, nos hemos caído mucho yendo en posiciones de cabeza, pero después del parón reseteamos y fuimos a por todas en Austria pero el trazado no ayudaba. El nível lo tenemos, así lo marca la segunda plaza, una lástima el ritmo de Fabio… y nuestra clasificación en parrilla de salida“.

Alex Rins ha completado la típica carrera de las Suzuki, de menos a más, colocándose en segunda posición en lucha con Aleix Espargaró pero con un Quartararo inalcanzable: “he intentado alcanzar a Fabio pero he visto que estaba empujando mucho y que los neumáticos no llegarían a final de carrera, así que he mantenido el ritmo y la segunda plaza“.

¿Cúando ha vuelto la versión 2019 de Rins? La inteligente pregunta de Ruiz da muchas claves sobre el momento y mentalidad del de Suzuki: “En Austria ya hubo una versión 2019 de Rins, pero el trazado no nos acompañaba, me iba largo en las primeras vueltas y no pude rematar… ayer estuvimos hablando con el equipo y al final hay que disfrutar de la moto y no hay que tener miedo… bueno, no le llamemos miedo, digamosle respeto al hecho de caernos, pensar que hemos fallado mucho pero ahora no tenemos nada que perder y vamos a ir a por todas“.

Presión por no caer y clasificación general parecen las claves que han lastrado la temporada de Rins. Un ahora no tenemos nada que perder que deja clara la mentalidad de Rins de cara a final de temporada.

