Fabio Quartararo, dominador en Silvestone: “no estaba empujando al límite, podía ir más rápido””

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ha vencido el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP muy complicado, ya que el francés comenzó con una fea caída el viernes en la que su tobillo derecho quedo bastante tocado y que hasta después de carrera no ha reconocido especial molestia según ha reconocido a los micros de DAZN: “He ido tomando calmantes a cada tanda y la química ha funcionado, aunque ahora se está despertando…”

Aún a pesar de correr tocado, el líder del Mundial ha mostrado un ritmo muy superior al de sus rivales, y aún más, una gran conexión con su Yamaha M1 : “Ha sido un fin de semana increíble. No me esperaba un ritmo tan alto en carrera ni ser tan ágil, no estaba empujando al límite y eso es lo mejor que te puede pasar encima de la moto“.

La temperatura de la pista, normalmente baja, ha sido una de las claves de la carrera a la hora de elegir neumáticos: “Ayer rodamos con la media delantera y me encontraba mejor con la soft, así que decidimos que sólo si pasaba de 30º en carrera usaríamos la medía pero no ha sido así. El frío ha sido un aliado, ha salido todo como esperábamos“, tanto que ha alcanzado el liderato con relativa facilidad y tranquilidad alcanzando una ventaja que le ha permitido dosificar: “Cuando he llegado a tener 2’5 segundo sobre Aleix y Alex he cambiado el mapa para conservar y de esta manera, si tanto Alex o Aleix apretaban tendría un margen para responder. Lo cierto es que podría haber ido más rápido pero gestionar la distancia era lo correcto y a partir de media carrera podía ir bastante bien con este mapping”.

Sobre la distancia que mantiene y aumente sobre sus rivales en la clasificación general su discurso es más o menos previsible “no lo he preguntado pero me lo han dicho, me había puesto como objetivo no pensar en el Campeonato hasta después de Misano, pero con esta ventaja no quiero ni pensarlo, quiero disfrutar y ahora viene Aragón que es una pista díficil para mí, me cuesta un poquito y luchar allí por lo que sea que se pueda“. Un discurso que nos suena haberlo oído muchas veces pero que la abierta sonrisa de Quartararo a las cámaras al referirse a la clasificación general hace bueno lo de que una imagen vale más que mil palabras.

