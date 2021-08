Aleix Espargaró y Aprilia, podio en Silverstone: “Ha sido más alivio que felicidad, quiero más”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aleix Espargaró (Aprilia Gresini) ha conseguido la tercera posición del Gran Premio de Gran Bretaña, pirmero para la marca de Noale y segundo del piloto en la categoría reina.

Aleix marcaba desde inicio de temporada que el podio debía llegar en este año y justo la semana que se anuncia la llegada de Maverick Viñales a Aprilia MotoGP ha rematado en carrera lo que en los entrenos de los últimos GGPP venía anunciando: una posición top.

Espargaró ha mostrado el mejor ritmo en pista por detrás de Quartararo, ha estado en posiciones de podio en todo momento y en los últimos compases de la carrera, se ha producido un intensísimo duelo con Jack Miller (Ducati Lenovo) a quién ha retratado Espargaró con una defensa y ataque que el australiano ha sido incapaz de defender, responder, igualar ni atemorizar en un duelo a dos bandas entre pilotos y fábricas que se ha decantado por la determinación mostrada (o no) por sus pilotos.

“Es como un sueño, estoy super contento, ha sido un largo camino en el que nunca hemos tirado la toalla ni por mi parte ni por Noale, pero creéme, queremos más” ha declarado a los micrófonos de DAZN.

“Ha sido más una sensación de alivio, de decir por fin que de felicidad pura. Ha costado mucho, he trabajado mucho por ello… además estoy muy feliz de que este podio haya llegado en una carrera tan competida como ésta, en la que se ha ido realmente rápido y con condiciones díficiles, encima me hace muy feliz que no podemos decir que haya sido porque haya llovido o porque hayan habido caídas, llevamos muchas carreras picando la puerta y por fin lo hemos conseguido. Ahora sólo nos queda crecer“.

“He visto a fábricas llegar al podio pero nunca he visto el brillo en la cara de mi equipo” y no le han faltado palabras de agradecimiento al apoyo que su mujer Laura le brinda en su día a día.

Aleix ha comentado su final de carrera contra Jack Miller: “No puede ser fácil, tiene que ser así… me he dedicado a estar detrás de Rins guardando neumático para poder luchar en la última vuelta con Miller que sabía que estaría allí (…) Creo que podría haber sido más rápido pero estaba luchando por el podio, que era lo importante (….) me queda la duda de haber elegido el neumático blando delantero, era más competitivo, me salía todo más fácil con el blando durante el Warm Up, pero pensábamos que para carrera la temperatura subiría, cosa que no ha ocurrido“.

Sobre cúal es el momento de Aprilia y Aleix tras este podio la conclusión es clara para el piloto “Estoy muy contento, pero quiero más. Quiero intentar no bajar del podio en lo queda del año y preparar a conciencia con los ingenieros una buena moto para el año que viene, hay que aprovechar el momento y sacar algo de cada vuelta que demos de cara a la moto del año que viene“.

