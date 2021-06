Aleix Espargaró: “Se puede soñar pero no estamos para el podio”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aleix Espargaró ha terminado la carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania en séptima posición en una de las carreras en la que más competitivo se le ha visto tanto a él como a su moto. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El piloto de Granollers ha firmado un inicio de carrera espectacular, liderando la mayor parte de la primera vuelta hasta ser adelantado por Marc Márquez y rodando durante muchas vueltas a la estela del 93. “Iba cómodo detrás de Marc. Es cierto que el era mucho más rápido en la primera parte del circuito, pero luego le cogía mucho en la bajada del último sector. Realmente iba cómodo ahí haciendo la goma pero guardando neumático” reconocía el de Aprilia en declaraciones a Dazn.

Sin embargo, la llegada de una leve lluvia ha complicado las cosas para el mayor de los Espargaró, que ha visto como la variación en las condiciones de adherencia de la pista le pasaba factura y le hacía perder algunas posiciones. “Cuando ha empezado a llover yo no tenía agarre. Chapó por Marc, creo que ha ganado ahí la carrera, de hecho ha hecho ahí la diferencia. A partir de ahí me han faltado una o dos décimas por vuelta. No es mucho, pero es suficiente aquí en Sachsenring. De hecho Fabio ha estado toda la carrera que si estiraba la mano casi lo tocaba, pero no me daba” comentaba ante la pregunta de Izaskun Ruiz.

De hecho el piloto catalán ha querido destacar que la principal desventaja de la Aprilia no se encuentra tanto en las prestaciones del motor como en la capacidad de transmitirlas al asfalto. “Hoy no hay problema con el motor, no es donde más se nota la diferencia por la potencia, pero he sufrido poniendo la potencia en el suelo” comentaba en la rueda de prensa post carrera y añadía que le hace penalizar a la salida de las curvas: “No puedo seguirlos a partir de mitad de curva porque tienen más tracción que nosotros”. En opinión del 41 la solución se encuentra en la configuración electrónica: “Falla algo en la electrónica, en cada curva tenía que luchar contra el high-side”.

El piloto español ha reconocido que a pesar de los buenos resultados en el clasificatorio y la primera parte de la carrera, este es el nivel de competitividad real de la Aprilia. “No tenía tracción. Lo he intentado todo, no he hecho ningún error en toda la carrera –que se ha hecho muy larga-, pero es la realidad. No estamos preparados aún para hacer podio. Estamos muy cerca, se puede soñar, pero hay que seguir trabajando. Me da rabia porque hemos sido competitivos todo el fin de semana, pero no puedo, no puedo. Me falta tracción aún” sentenciaba.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: