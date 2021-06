Aleix Espargaró lleva la Aprilia a primera línea en Alemania: “media misión cumplida”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

“Vamos a ir paso a paso, llegar a conseguir la primera línea ha costado mucho” declaró Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) justo tras conseguir la tercera plaza de salida para el Gran Premio de Alemania a los micrófonos de DAZN. “Sólo es un sábado, pero es una gran recompensa a todo el trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo, más este año que hemos dado un paso muy importante“.

Aleix quitó importancia al resultado “salir tercero que quinto cambia poco” pero sí mostró satisfacción por su equipo “llegar al corralito y ver a las 50 personas del departamento de carreras contentos y felices sí me hace muy feliz, nos lo merecemos“.

Como es habitual, Aleix Espargaró no ha desdeñado detalles a la hora de explicar los factores que influirán en carrera: “Saliendo desde primera línea será todo más sencillo, intentaré una buena salida. Tenemos un buen ritmo y una buena oportunidad, veremos hasta dónde llega el desgaste del neumático trasero (…) Aquí en Sachsenring tengo un buen ritmo lo que es muy importante, es un circuito dónde es muy difícil adelantar y una buena posición en parrilla ayuda: primera mitad de la misión completada. Mañana queda salir y ver cómo va porque los dos primeros (Zarco y Quartararo) tampoco es que tengan un ritmo brutal, como el de Oliveira con KTM o Rins y Suzuki (…) Lo más importante será estar tranquilo las primeras vueltas de carrera, no desgastar mucho y estar tranquilo entre los cinco mejores para luego gestionar bien el consumo de neumáticos, porque la pista está a 50ºC, parece Malasia, así que veremos (…) El duro delantero lo llevo al límite, no me parece tan duro y con el medio trasero soy competitivo, pero nadie ha dado 30 vueltas con el medio y será una incógnita en las últimas 5 vueltas, aún así creo que casi toda la parrilla, si no toda, montará el medio trasero y el duro delantero“.

Sobre la polémica maniobra final de la Q2, donde Aleix, entre otros, ha esperado parando prácticamente la moto a otros pilotos antes de encarar la entrada a meta ha comentado que “Esto no puede suceder, malamente vamos a dar ejemplo así, debemos dar ejemplo y siempre lo hablamos en la Safety Comission pero… Creo que no he molestado a nadie pero lo he hecho mal, entono el mea culpa. Sachsenring es una pista corta, de 3 kilómetros, prácticamente la mitad que otros circuitos y es muy difícil que esto no se dé, muy difícil, en Alemania entra dentro de lo normal“.

