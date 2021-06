Alex Rins: “Me he encontrado a gente parada en pista”. Saldrá undécimo en Sachsenring

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Rins (Suzuki Ecstar) saldrá desde la cuarta línea de salida en el Gran Premio de Alemania que se celebra en el particular circuito de Sachsenring tras haberse perdido el Gran Premio de Catalunya por lesión mientras entrenaba en bicicleta:

“Ha sido un día bueno pero sin recompensa. Hemos hecho un gran trabajo, en la FP4 hemos rodado con neumáticos usado y tenemos un buen ritmo de carrera, no tanto como el que pueda tener Fabio pero bueno, pero tenemos ritmo para estar ahí. En el FP3 no he podido cuadrar una vuelta por unos fallos que he ido cometiendo y no he sido capaz de entrar directo a la Q2, pero hemos superado la Q1 y sorprendentemente me he encontrado bien con la moto, tirando hasta llegar a la Q2“.

Rins continuaba su relato del día comentando la parte de “no recompensa” que ha tenido la jornada: “La Q2 ha resultado una verdadera lástima, he salido a mi primera tanda con neumáticos medios porque no me quedaban blandos al haber pasado por la Q1, y en mi segunda salida a pista me he encontrado a un grupo de gente parado cuando venía tirando, de estos han entrado varios sin mirar y esto no puede ser. Tenemos que dar ejemplo a los pilotos de Moto3 a los que siempre estamos criticando y al final hay mucha gente que en MotoGP también lo hace. Los comisarios deberían tomar decisiones y empezar a sancionar“.

Finalmente Rins ha dejado una sentencia muy crítica para este tipo de acciones, cada vez más frecuentes, en MotoGP “Esto es MotoGP todo el mundo es rápido para tirar sin esperar a nadie ni cortar en pista, ninguno de los que estamos aquí necesitamos rueda para hacer un tiempo“.

