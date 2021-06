Fabio Quartararo sobre Marc Márquez: “si ya es difícil volver a ganar, con una Honda aún más”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ha terminado tercero en el Gran Premio de Alemania celebrado en el circuito de Sachsenring en un día que tocaba sufrir para mantener el liderato y así lo reconocía el francés a los micrófonos de DAZN: “teníamos claro que teníamos un buen ritmo pero no lo suficiente para ganar, así que el objetivo ha sido era primero, acabar delante de las Ducati y segundo, intentar acabar en el podio. Es lo que hemos hecho y este podio es oro (…) ha sido realmente positivo, en Sachsenring nunca había acabado más allá del top ten y acabar en el podio es poco menos que un sueño“.

En el momento decisivo de carrera, el momento en el que la lluvia hizo acto de presencia y se permitía cambiar de moto Quartararo decidió aprovechar la incertidumbre generada para “adelantar gente, en este circuito adelantar es imposible, cuando he visto las gotas de lluvia he pensado que tenía que atacar. Tenía motos muy potentes delante mía y atacarles no es fácil. He tomado mi tiempo, cuando iba quinto he decidido ir gestionando las gomas porque aquí se iba al límite, y cuando he llegado a Jack (Miller) me he dicho que era el momento de empujar y atacar“.

Quartararo ha mantenido un discurso comedido, sin triunfalismos y enarbolando una bandera de aprendiz dejando entrever que considera que su potencial es mayor del demostrado: “Estoy contento porque estoy aprendiendo. Sé que lo digo mucho pero es la realidad, noto que realmente estoy dando pasos, estoy cogiendo experiencial y aprendiendo de los mejores”.

Y sobre la sensación del día, el regreso a las victorias de Marc Márquez el de Yamaha no ha ahorrado en elogios hacia el de Honda: “Creo que tener el ejemplo de Marc, que no para de luchar y toda su experiencia es positivo para mí. Estoy contento de que esté aquí porque me da la oportunidad de aprender de un tipo como él“. Toda una buena intención que no esconde un recado, quizá involuntario, sobre el estado técnico de Honda: “Ya es duro volver cuando faltas una carrera, después de un año difícil, con operaciones y con las dificultades de llevar una Honda es muy díficil lo que ha hecho“.

