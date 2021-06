Joan Mir, noveno en Alemania: “Suzuki sabe lo que nos falta, y es…”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir (Suzuki Ecstar) ha terminado en novena posición el Gran Premio de Alemania celebrado en el circuito de Sachsenring en un fin de semana especialmente complicado para las Suzuki en el que el piloto ha reconocido haber hecho lo que tenía que hacer, pero que tal y como ha sido preguntado por este medio la moto parece haber alcanzado un tope técnico que parece difícil de mejorar en lo que queda de temporada: “tenemos una moto cuya base es una base buena, el tema es que aquí en Sachsenring hemos podido ver que en aceleración estábamos perdiendo mucho, en el sector 4 perdía todo lo ganado en el resto de la pista, esto me obligaba a forzar en el resto de la pista recalentando el delantero”.

Si bien parece complicado, Mir ha declarado en respuesta a este medio qué necesita, con nombres y apellidos, para ser competitivo en el resto de temporada: “Suzuki sabe que somos los únicos que no llevamos el holeshot device, que te da un tiempo entre comillas gratis en aceleración, seguramente sea esto algo que se deba traer para partir en igualdad de condiciones con los demás. Y a partir de aquí, seguir evolucionando la moto en otros aspectos“. Una petición que se agrava con unas perspectivas que no se han cumplido en un circuito que a priori parecía favorable a las condiciones de la Suzuki: “hay que analizarlo todo bien para entender por qué en un circuito como este, que no debería habérsenos dado mal, la moto no ha funcionado“.

Aunque Mir no ha querido dejar pasar la ocasión para reconocer trabajo por parte de su equipo y fábrica: “están muy concienciados en que se debe mejorar la moto y esto me hace estar muy contento, el ver que en Suzuki quieren lo mismo que yo, quieren volver a luchar por un título”

Lo cierto y verdad es que Mir no se encuentra en una posición tan cómoda como anunciaba hace unas semanas: “está claro que están siendo mejores que nosotros, especialmente en las últimas carreras. Hemos visto que debemos mejorar, sin estar mal colocados, debemos ser constantes y estar en el podio en cada carrera. Creo que yo soy mejor que el pasado año, así que estoy convencido que si mejoramos un poquito estaremos dónde debemos.”

Y con un parón en ciernes tras la cancelación del Gran Premio de Finlandia, el Mundial llega a un circuito en el que las bondades de la Suzuki deben brillar por encima del resto para comenzar la remontada: Assen, dónde según Mir “es importante hacer una buena carrera, por varias cosas, sobre todo por situarnos un poquito al ataque en la clasificación, no perder puntos y que intentemos remontar respecto a Ducati y Yamaha. Assen debe ser un buen circuito para ponerse las pilas. Intentaré darlo todo y el paquete que tengamos en Assen puede ser bastante bueno“.

