Joan Mir, sexta línea en Alemania: “No hemos tenido nada a nuestro favor”

Joan Mir (Suzuki Ecstar) ha clasificado en décimo séptimo puesto para la parrilla de salida del Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring, y con un claro tono alicaído ha comparecido ante la prensa: “Las sensaciones son un poco mejores que las de ayer, que tampoco era muy difícil, pero sí es cierto que hoy no hemos tenido nada a nuestro favor, por muy poquito no he pasado directo a la Q2 (…) El tema de las banderas amarillas no me ha ayudado, porque me han cancelado las vueltas buenas… hoy no ha sido nuestro día“.

Una situación muy retrasada que le condicionará drásticamente en carrera: “Creo sinceramente que para la carrera no aspiro a la victoria, que al que mejor veo es a Oliveira, pero los ritmos son muy similares, no puedo marcar diferencias ni mejorar mucho salvo en el último sector… no sé a qué puedo aspirar. Intentaré dar el cien por cien y quitarme gente rápido”.

Un último sector que ha traído muchas incógnitas y quebraderos de cabeza al mallorquín, que reconoció que “en 2019, siendo rookie, podía ser más rápido. Esto tenemos que verlo bien y con el equipo hay que encontrar solución para estar donde debemos“. Para Mir, el resultado no ha sido resultado de mala suerte sino de “estar muy al límite. Necesitamos algo de suerte para llegar sobre todo los sábados. Si el viernes no va bien, como ha sido el caso, ya vamos sobrepasados (…) No es cuestión de que la moto o yo hayamos bajado el nivel, simplemente que con las circunstancias que hemos tenido hoy yo no lo he podido hacer mejor”.

“Este resultado se sale del plan trazado, no nos lo esperábamos sufrir tanto aquí. Sólo son dos días lo que estamos sufriendo realmente, se trabajará y mañana se hará lo mejor que se pueda con lo que hay, y sé qué es lo que podemos mejorar“.

