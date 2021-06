Marc Márquez: “El podio no es completamente descartable”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha firmado su mejor sesión clasificatoria en lo que va de temporada, lo que le permitirá comenzar la carrera del Gran Premio de Alemania de MotoGP desde la quinta posición de la parrilla de salida. [Puedes ver el resultado de la clasificación AQUÍ]

El 93 ha destacado en todo momento que este año las cosas cambiarán en el que hasta ahora ha sido su circuito talismán, a pesar de la mejora de sensaciones que ha tenido en lo que llevamos de Gran Premio. “Ha sido mi mejor clasificatorio pero para mí eso no significa mucho. Es cierto que en general este fin de semana estamos más cerca de los más rápidos. Todos los pilotos Honda lo estamos, pero creo que es más por el trazado del circuito que por las prestaciones de la moto. Nuestra situación es más o menos la misma pero aquí estamos intentando trabajar de otra manera” reconocía el piloto de HRC.

La gran cantidad de curvas a izquierda del trazado de Sachsenring juegan a favor del piloto español que solo se ve limitado a la hora de hacer rápidos cambios de posición corporal: “En cuanto a mi condición física en este circuito no me siento mal. Siento mucha menos limitación que en otros trazados y eso es importante. Para aguantar la distancia de carrera creo que no será un gran problema porque aquí aprietas mucho con el brazo izquierdo y ese está perfecto. Donde tengo más limitaciones es a la hora de jugar con el cuerpo. En las curvas de izquierdas si quiero deslizar no puedo mover el cuerpo como quiero, pero completar la distancia de carrera será duro para todos pero no será un problema”.

De hecho, Marc atribuye también al trazado la mejora general que han experimentado todos los pilotos Honda, aclarando que la moto sigue siendo muy parecida y todavía no ha sido sometida a cambios de gran calado: “En el test de Montmeló dimos muchas vueltas, probamos muchas cosas e intentamos entender, pero vamos con una moto igual a la de la carrera de Montmeló. Sí que hemos cambiado algunas cositas. Los cambios estos han sido intentar volver al pasado para intentar entender, buscar una base que conociera porque si no es imposible encontrar el camino de evolución. Todos los pasos que estamos dando en nuestro lado del box están yendo mejor. Los otros pilotos Honda cuando lo prueban les gusta, así que estamos yendo en una dirección aceptable, buena, pero de momento no es suficiente para salir de esta situación”.

A pesar de reducir las expectativas para la carrera del circuito donde solo él ha ganado en MotoGP, el 93 ha reconocido que también hay que saborear las buenas sensaciones que experimenta en Alemania: “Este circuito tenemos que disfrutarlo. Mañana tenemos que disfrutar la carrera porque estamos pilotando mejor, estamos más cerca de los primeros. Pero cuando lleguemos a Holanda, me temo, estaremos en la misma situación que en Montmeló. Pero bueno, eso ya llegará”.

Respecto a sus opciones para la carrera, el mayor de los Márquez se muestra optimista aunque convencido de que no puede optar a la victoria. “Lo dije el jueves. No puedo llegar aquí pensando en luchar por la pole viniendo de dos circuitos en los que no he entrado en la Q2 o he entrado de milagro. No se cambia el resultado completamente de un día para otro. Lo que queríamos era estar más cerca, dar un pasito al menos en este circuito, lo hemos conseguido. Hoy la racha de poles se ha acabado y mañana se acabará la de victorias. No estamos listos tampoco para luchar por la victoria”.

Así sus expectativas en cuanto a resultados para la carrera está sobre los cinco primeros clasificados: “Entre los cinco primeros es un objetivo realista que puede pasar, aunque también tiene que surgir un poco. ¿El podio? No es completamente descartable pero se tiene que cuadrar muchísimo la situación y que salga la carrera perfecta, que a veces también es complicado”.

En cuanto a competidores, Marc coincide con la opinión general de los tres pilotos más fuertes para la carrera: “Creo que hay tres pilotos que son Zarco, Quartararo y Oliveira que tienen buen ritmo. Tienen un poquito más y se ha visto que en carrera siempre dan un poquito más. Siendo optimistas y a la vez realistas, creo que mañana terminar de los cinco primeros sería un buen resultado”.

