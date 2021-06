Pol Espargaró: “La victoria de Marc es esperanzadora”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha tenido una carrera muy complicada en el Gran Premio de Alemania de MotoGP en la que solo ha podido terminar en la décima posición. [Puedes ver los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de Granollers ha tenido resultados muy variados durante todo el fin de semana con algunos destellos de muy buenas prestaciones combinados con resultados decepcionantes y la carrera ha sido uno de ellos. “He hecho una mala carrera. No estoy contento con el resultado, las sensaciones no han sido buenas. He sufrido mucho y ha sido la primera vez que en carrera con la Honda no he podido estar cerca de lo que había hecho en entrenamientos” comentaba ente los periodistas.

Pol ha sido muy crítico consigo mismo y ha explicado los motivos por los que su rendimiento en carrera ha sido tan discreto. “Ha sido decepcionante, no he hecho la carrera que creía que era posible. Desde el principio, la salida ha sido nefasta y me han adelantado un par de pilotos y me he visto en una cola de pilotos que no he sido capaz de adelantar. He entrado en un bucle en el que se me ha calentado el neumático de delante y se me cerraba la dirección y no era capaz de girar la moto. La verdad es que hoy el resultado ha sido muy malo”, reconocía durante la rueda de prensa.

El hecho de que su compañero de equipo haya sido capaz de lograr la victoria es una buena noticia para el 44, que le demuestra que con esa moto se pueden conseguir resultados mucho mejores: “Que Marc haya ganado con esta moto es esperanzador y positivo para todos. Al final que la moto gane significa que la moto está al nivel. El que no ha estado hoy al nivel soy yo, no queda otra”.

El nivel de autocrítica y exigencia del pequeño de los Espargaró ha sido máximo, algo bastante excepcional. “Ha sido la primera vez en mi vida en que mi compañero de equipo me ha sacado tanta ventaja. He quedado a 14 segundos y me ha abierto los ojos. Necesito trabajar más duro, necesito copiar su moto porque él me ha demostrado que esta moto puede ganar y yo no he sido capaz de hacerlo. Así que a partir de ahora voy a intentar estar más cerca de él de lo que he estado hoy”, admitía el piloto español.

El camino que ha marcado el de Granollers para entender la moto ha sido mimetizar a partir de ahora la moto, la configuración y las trazadas de su compañero de equipo para encontrar la manera en la que ser lo más competitivo posible: “A partir de ahora voy a intentar copiar la puesta a punto de Marc, el chasis de Marc porque está usando uno distinto que yo y voy a copiar sus trazadas. Hasta ahora no estábamos muy lejos en ritmo, en tiempo por vuelta, pero en esta carrera ha sido un salto. Estoy muy contento por el equipo y por todos los que han estado trabajando tan duro y por supuesto por Marc, pero la clave es que Marc ha demostrado hoy el nivel de la moto y yo tengo que estar en ese nivel. La única manera que veo es copiar su moto tan pronto como sea posible y copiar su trazada y a partir de ahí ya no hay excusas. Necesito hacer lo que él hace o si no es que soy muy lento”.

