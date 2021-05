Álex Rins: “Esta vez no será fácil hacer reset”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins ha sumado su cuarta caída consecutiva en la carrera del Gran Premio de Italia de MotoGP, cuando rodaba en cuarta posición justo por detrás de su compañero de equipo. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de Barcelona ha tenido un buen inicio de carrera en el que ha podido remontar posiciones y comenzar junto a su compañero de equipo una persecución al grupo que podría subir al podio. Ha sido después de superar a Johan Zarco, a menos de seis vueltas para el final cuando no la rueda delantera de su Suzuki ha perdido el contacto con el asfalto y ha terminado rodando por la grava.

Con esta son ya cuatro las carreras que el 42 no consigue terminar de un total de seis disputadas en lo que llevamos de temporada. “No es fácil encadenar cuatro caídas seguidas. Tenemos que analizar y ver realmente lo que está pasando porque no es normal. La velocidad la tenemos pero no somos capaces de terminar las carreras. El feeling no era del todo bueno durante la carrera. Cuando estaba rodando detrás de Mir le he dejado medio segundo de distancia y he sentido que el neumático delantero ha mejorado un poco, pero las sensaciones no eran del todo buenas. Cuando me he caído no creo que haya hecho nada diferente” confesaba el piloto de Suzuki ante los periodistas.

Rins se ha mostrado contrariado porque la causa de las caídas no son errores notorios, sino que más bien se trata de detalles difícilmente perceptibles hasta que analizan la telemetría: “Lo que está claro es que no es algo normal. En entrenos no nos caemos e intentamos encontrar el límite. Hoy en el Warm Up justo en esa curva me he ido a la grava y analizando la telemetría sí que es verdad que en comparación con una vuelta de crono esta mañana la he frenado mucho más tarde así que encuentras un por qué. Pero en la caída no sé lo que ha pasado. Lo que hemos podido ver en las anteriores caídas si no he hecho nada diferente es que un poquito más de ángulo o un poquito más de presión de freno y hemos perdido la rueda delantera. A ver si somos capaces de solucionarlo porque realmente estamos pasando por una mala racha”.

El 42 ha reconocido que lo más complicado de sumar una secuencia tan amplia de caídas es el aspecto psicológico a la hora de encarar las próximas carreras: “Esta vez no será fácil hacer el reset. Cuando cometes un fallo se olvida rápido y haces un reset rápido. Al segundo, bueno, cuanta un poquito pero lo haces, al tercero también… Pero cuando sigues fallando es más complicado. Intentas saber el por qué. Por qué te has caído y no estás acabando las carreras, pero habrá que trabajar, no queda otra. La verdad es que me motiva que la siguiente carrera sea en Barcelona, porque es un circuito que nos gusta y podemos hacerlo bien”.

