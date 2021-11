Joan Mir, segundo en Algarve: “En Misano quería que acabara el Mundial, ¡ahora quiero que no acabe!”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir (Suzuki Ecstar) ha acabado segundo en el Gran Premio del Algarve celebrado en el Autodrómo Internacional del Algarve tras salir desde la primera fila de parrilla, una experiencia atípica para el de Suzuki cuyas actuaciones se caracterizan por superar una mala clasificación: “Salir desde primera fila es otra historia” ha declarado a los microfónos de DAZN, “te quitas de en medio muchos problemas y me he podido poner tras Pecco, intentando que no se me fuera y controlarlo desde el principio e iba bastante bien… Luego he visto que cuando se empezaban a gastar las gomas me faltaba una decimita que se me perdía por ahí, he tenido muchos sustos y la verdad es que Pecco ha hecho una carrera perfecta, sin errores, sólo puedo darles la enhorabuena” ha afirmado Mir, para el que “ser segundo en Portimao ha sido lo máximo que se ha podido rascar“.

Una gran salida, la clave en el resultado final y también, la forma de afrontar el fin de semana y las novedades aportadas por Suzuki: “Estoy contento con la Suzuki, hemos demostrado, por cómo hemos conseguido la segunda posición, con más calma y menos nervios durante el fin de semana, también con un paquete más competitivo hemos podido disfrutar, y así se va de otra manera a las carreras que sufriendo. Con ganas de llegar a Valencia, al revés que tras Misano que estaba deseando que se acabara el Mundial, ahora no quiero que se acabe“.

