Austria: Jorge Martín, tercero, también brilla bajo la lluvia. Clasificación final de carrera

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín (Ducati Pramac) ha terminado tercero en el Gran Premio de Austria de MotoGP, celebrado en la modalidad flag to flag y sobreponiéndose a un cambio de moto a falta de cuatro vueltas, en una actuación que gradúa a Martín ya no sólo en condicones de seco, sino en condiciones cambiantess incluso en mojado. Brad Binder (Red Bull KTM Factory) ha vencido en el circuito de Red Bull Ring – Spielberg muy condicionado por la lluvia intermitente en un final agónico no por las distancias entre el ganador y segundo, más de seis segundos reales a Francesco Bagnaia (Lenovo Ducati Team), sino por la tensión de ver qué pilotos podrían aguantar el tipo en un pista empapada con slicks durante las últimas vueltas, en las que la lluvia ha aparecido definitivamente.

La carrera ha transcurrido con Bagnaia liderando y un gran Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), un fantástico Marc Márquez (Repsol Honda), Jorge Martín y Johann Zarco (Ducati Pramac) siguiendo la estela del italiano y esperando el momento de atacar el podio. Pero a falta de cuatro vueltas los lideres de carrera han entrado a cambiar de moto por las circunstancias de la pista llegando el caos a la pista.

Binder lideraba con slicks mientras que otros pilotos con slicks como Iker Lecuona, Valentino Rossi y Aleix Espargaró luchaban por entrar a un podio a base de mantener el equilibrio sobre una pista totalmente empapada. Pero en los últimos compases, tanto Bagnaia como Jorge Martín conseguían llegar como obuses sobre nuemáticos de mojado sobre las posiciones de podio tras el victorioso Binder. Márquez caía y Quartararo terminó séptimo final, aunque aumentando su ventaja a 47 puntos en la general sobre Bagania y Mir, merced a la caída de Johann Zarco.

En lo anecdótico rozando el ridículo, Binder ha sido sancionado con tres segundos por exceder los límites de pista en la última vuelta, algo muy comprensible en condiciones de mojado con slicks. Ni un Gran Premio sin la payasada de Dirección de Carrera.

A continuación, clasificación de la carrera:

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: