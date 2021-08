Joan Mir, cuarto en Austria: “La moto ni la pista han cambiado en carrera, el grip sí”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir (Suzuki Ecstar) ha finalizado cuarto el Gran Premio de Austria primera cita flag to flag que ha completado el de Suzuki, cita que le pone segundo en la clasificación general y que ha terminado valorando como correcta, “aunque siempre se puede mejorar estoy satisfecho de cómo ha ido todo, creo que hemos hecho lo correcto Viene fenomenal para la experiencia y es positivo haber hecho un flag to flag por fin“.

Una carrera que según ha comentado Mir a nuestro compañero Lucio López, ha resultado divertida “porque al final ha salido todo bien, cambiando de moto tan tarde me decía ¿qué estamos haciendo a falta de tres vueltas? ¡¡Tres vueltas no nos da!! Pero nos ha dado para llegar a la cuarta posición, seguramente si hubieramos arriesgado quedandonos en pista como Binder hubierámos podido luchar por la victoria, pero eso sólo lo ha conseguido él”.

Unas últimas vueltas tras el cambio de moto en el que según Mir “no sabía ni en qué posición he acabado. Veía al equipo contento en el muro y eso era que mal no había ido. He llegado a pensar que había llegado al podio pero no ha sido así”

Y en este momento ha sido cuando Mir ha contado lo peor de su fin de semana: “Mis sensaciones han sido muy extrañas en seco, he ido mejor durante todo el fin de semana, en el mismo warm up, depósito lleno y un neumático con 25 vueltas he rodado como en carrera, o sea que algo raro ha pasado. A ver si podemos hacer que todo sea un poquito más predecible“. Ante esta declaración, Lucio ha incidido en si la causa de esta falta de tracción venía de la moto a lo que Mir a contestado, con mucha cautela que “hay que analizarlo todo bien pero…. pero la moto no ha cambiado de todo el fin de semana a la carrera, no hemos hecho cambios grandes. De verdad que el grip ha variado mucho, es lo que hay…” Así que si no es la moto, serán los neumáticos los que han cambiado.

Mir no ha perdido la ocasión para recordar que la Suzuki es la moto que menos ha evolucionado, llegando a decir que la mejoría mostrada en Austría no refleja la realidad de la moto, y hablando en clave de Campeonato y victorias ha rematado diciendo que, aún estando segundo en la clasificación general “Quiero pensar que ganaremos cuando vengan circunstancias favorables, pero todos han mejorado mucho el nivel y nuestra moto sigue siendo la misma de 2020 salvo dos cositas. Me sorprendería estar luchando al final por el Campeonato sin victorias“.

