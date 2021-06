Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Mal resultado de Aleix Espargaró en el Gran Premio de Catalunya, no pudiendo terminar por caída en una carrera que el de Aprilia se ha mostrado especialmente correoso: ”me ha costado adelantar a Márquez y luego he intentado ir a por Zarco marcando mis mejores vueltas, pero la presión del neumático delantero subió demasiado, Márquez me volvió a adelantar y en esta lucha perdí la rueda delantera”.

Preguntado por este medio sobre la caída, Aleix nos ha contado que “cuando tienes que recuperar en las frenadas y la pista de Montmeló está así de complicada, patinando mucho, pues…. Contra las Ducati y KTM que tienen los motores más fuertes como se ha visto, ellos tienen que arriesgar mucho menos en los frenos y cuando tienen que hacer el pick up, aceleran y parecen dragters, es bastante frustrante luchar con ellos. Al inicio de carrera todos los pilotos eran bastante cautos acelerando, sobre todo las Ducati, momento en el que he podido arriesgar un poquito más y adelantar. Me sentía fuerte, pero en la recta me han fulminado…. es muy difícil, tienes que arriesgar en las curvas y hoy lo he pagado” nos contaba.

“Si queremos luchar por el podio, necesitamos más potencia. Aprilia está trabajando mucho, incluso hoy hemos tenido alguna rpm más pero… la diferencia con KTM y Ducati es… es otra liga. Estamos a un nivel parecido a Yamaha o Suzuki, con depósito vacío en entrenos vamos bien, pero en carrera es otra historia“.

El abandono de Aleix en su carrera de casa, tras un prometedor inicio en los entrenos, no supone un revés para el piloto: “no estoy decepcionado, cometí un error y lo siento realmente por mi equipo, pero como hemos visto Quartararo no ha podido marcar la diferencia como hizo en entrenos, Mir tampoco pudo marcar su mejor ritmo (…) No sé hasta que punto he cometido un error, podría ir más lento y acabar la carrera más atrás, es cierto, pero no sé si caerse así es un error“.

Aleix quitó importancia al suceso del mono de Fabio Quartararo: “venga, estas cosas pueden pasar…“

