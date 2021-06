Aleix Espargaró “No sé por qué Andrea Dovizioso no quiere correr”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Para Aleix Espargaró no va a ser una carrera como las demás, el Gran Premio de Cataluña siempre será especial y asegura que los nervios le invaden cuando llega al circuito de Montmeló.

“Cada vez que piloto aquí es especial, no importa cuántas veces venga. Siempre me pongo nervioso“, empezó diciendo el piloto de Aprilia para celebrar la presencia de aficionados en la grada. “Al final habrá 20.000 personas pero no se puede comparar con otros años“, señalando que esa cantidad de espectadores es pequeña para las instalaciones del circuito.

Sobre la probabilidad cada vez más lejana de que el expiloto de Ducati, Andrea Dovizioso, sea su compañero en 2022 dice que “no sé porque Andrea no quiere correr, aún no está decidido, la puerta está abierta todavía y si le puedo superar en pista mi crédito crecerá porque en los últimos años fue el rival de Marc Márquez”

Esto confirmaría los movimientos que está haciendo Aprilia con pilotos de Moto2, y que aquí os hemos explicado.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: