Fabio Quartararo y el mono abierto (incluye video): “no quiero hablar y meterme en líos, pero no acepto la sanción”

El líder de MotoGP, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), ha terminado en cuarta posición el Gran Premio de Cataluña en una carrera que esperaba dominar y en la que le ha pasado de todo en las últimas vueltas según ha comentado a los micrófonos de DAZN: “No me he encontrado muy bien con el grip trasero, no he podido el ritmo que he hecho este finde, pero hoy hubiera hecho como mucho segundo, Miguel Oliveira iba muy rápido”

En la última vuelta, el francés se ha colado en la curva 1 y ha atajado saltándose la 2 sin ceder posición, por lo que Dirección de Carrera le ha sancionado con tres segundos, lo que le ha bajado del podio en favor de Jack Miller “no es que no haya ganado nada en esa acción, es que he perdido 7 décimas (…) No he ido a hablar con Dirección de Carrera, ya cometí ese error el pasado año así que me lo he tomado con tranquilidad” remató después Quartararo refiriéndose a esta misma acción y sanción, quien sabe si por evitar tener que hablar con los Stewards sobre su cremallera abierta durante los últimos compases del Gran Premio:

¡CON EL MONO ABIERTO Y A PECHO DESCUBIERTO! 😱 ¡¿Pero qué es esto que le he pasado a Fabio Quartararo?! 😯#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/opg9MPXDcg — DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2021

Sobre lo más comentado del día, el tiempo que ha estado corriendo con el mono abierto, Quartaro afirmó no saber qué había pasado: “sé que se ha abierto y he intentado cerrar la cremallera pero no es fácil cerrarla cuando vas a tope persiguiendo la victoria”. Una situación casi inédita que el reglamento prohíbe expresamente en su artículo 2.5.5.2, aunque el piloto reconoce no haber pensado en parar en ningún momento a cerrar su cremallera y, refieriéndose a una posible sanción por esto, comento que “ya he tenido mi sanción, ya he perdido el podio y esto es grave, no acepto la sanción por la curva 1 y no tiene sentido penalizarme por el mono ya que la carrera ha acabado“.

Finalmente, tras protestas de otros equipos, Quartararo ha sido penalizado por este incidente del mono, puedes consultar aquí la sanción que ha recibido y su reacción.

