Joan Mir deja escapar la victoria “Teníamos que haber puesto la goma dura”

Joan Mir no ha terminado el Gran Premio de Cataluña como habría cabido esperar, al cruzar la meta en la quinta posición.

A pesar de partir desde la décima posición de la parrilla de salida y conseguir su objetivo de situarse cerca de los líderes de carrera, el piloto de Suzuki no ha tenido el final de carrera en remontada al que nos tiene acostumbrados.

“He hecho lo que tenía que hacer en las primeras vueltas y he estado guardando goma pero a mitad de carrera muchos problemas con la goma trasera y no he podido mantener el ritmo, que es la clave.

Frustrado porque es mi punto fuerte pero hoy no lo ha sido. Teníamos que haber puesto la goma dura”, resumía su carrera así el campeón del mundo.

Ha tratado de conservar toda la goma posible pero no le ha dado para recuperar en la última parte de la carrera, y señala que todos los pilotos que han terminado delante de él habían montado el neumático trasero más duro.

En referencia a la acción de Fabio Quartararo y el mono abierto ha sido muy claro, y ha explicado por qué según su criterio habría que sancionar al líder del campeonato. Aunque no por las razones que señala el reglamento.

“Ha tirado la pechera y que no lo penalicen por llevar el mono abierto porque el único perjudicado puede ser, es una cosa. A veces dirección de carrera no está muy acertado en estas cosas, lo que veo muy peligroso. Es para mí bastante sancionable porque está poniendo en peligro a los demás pilotos“.

